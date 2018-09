Madonna Fore, inaugurazione via Matris

Tra una settimana sarà inaugurata la via Matris sul sentiero di Madonna Fore. Protagoniste le statue dello scultore aquilano Valter Di Carlo.

Le statue sono già lì, mancano da rifinire solo gli ultimi dettagli. Ogni giorno è possibile incontrare un indaffaratissimo Valter Di Carlo all’opera preso dalle ultime rifiniture prima dell’inaugurazione ufficiale. Lo scultore non ha mai smesso di lavorare alle sue creazioni. Lo abbiamo visto sul piazzale di San Bernardino in piazza d’Armi prima che le statue venissero posizionate sul sentiero che ora le ospita e le custodisce.

Il programma dell’inaugurazione via Matris

Il programma di venerdì 14 settembre, prevede il raduno presso la Fontanella della Madonnina, all’inizio del sentiero e a partire dalle ore 17, per poi percorrere la via Matris con la benedizione delle sculture dedicate ai sette dolori della Madonna, realizzate in pietra bianca di Poggio Picenze.

Dopo le polemiche accese dei mesi scorsi la via Matris di Madonna Fore è cosa fatta. [approfondisci: Madonna Fore, le statue della discordia] [FM]