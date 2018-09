Cotugno, tutte le informazioni sulle aule

Dopo ulteriore verifica della disponibilità delle aule dell’ITS EE, la dirigente scolastica del Cotugno, la dottoressa Serenella Ottaviano, comunica quanto segue:

Le classi del Liceo Economico Sociale (sezioni A – F) sono dislocate nella sede del Colecchi, via Acquasanta 18.

Le classi del Liceo delle Scienze Umane (sezione B – C) sono dislocate nel MUSP del Liceo musicale, via Acquasanta.

Le studentesse e gli studenti, le/i Docenti e le famiglie possono far riferimento, per ogni esigenza, alle collaboratrici della DS come di seguito indicato:

Liceo Classico sede via Madonna di Pettino (ex Dottrina Cristiana): prof.ssa G. Di Lorito (collaboratrice prima della DS) e prof.ssa R. Mastropietro. Liceo Classico sede via Scarfoglio (Carducci ): prof.ssa De Marco.

Liceo Linguistico sede via Ficara (ex Micarelli): prof.ssa E. Del Re e prof.ssa R. Marinacci.

Liceo Economico Sociale sede Colecchi: prof.ssa G. Ciuffetelli (seconda collaboratrice della DS) e prof.ssa E. Ruscetta.

Liceo delle Scienze Umane sede MUSP del Musicale: prof.ssa R. Morico Liceo Musicale : prof. D. Adacher e prof.ssa R. Alloggia Convitto, via Ficara: F. Pelliccione

L’orario delle lezioni è alle 8.10. Per ogni info chiamare il numero 0862 24291, scrivere all’indirizzo email aqvc050005@istruzione.it e consultare il sito.