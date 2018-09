Scanno, appaltati i lavori sulla Circumlacuale

A Scanno è stato predisposto l’appalto per i lavori relativi al risanamento della frana sulla “Circumlacuale”.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso e il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, informano che sono stati appaltati i lavori di risanamento del movimento franoso sulla S.P. n. 82 “Circumlacuale di Scanno” al k. 1+450. L’importo stanziato, al netto dell’Iva, per la sistemazione della sede stradale è pari a 215.320,79 €. La ditta aggiudicatrice dell’appalto è risultata la D.F.C. Costruzioni srl con sede in Minturno (Latina) che dovrà eseguire i lavori in 180 giorni, per cui, il tratto stradale interessato, potrà essere percorribile entro la prossima primavera. Ricordiamo che il tratto, nel 2014, fu interessato da uno smottamento dell’intera sede stradale, su cui si è intervenuto con un provvedimento di somma urgenza mediante la realizzazione di micropali che consentì la riapertura della strada in senso unico alternato. Dal 2014 non si interveniva su questa importantissima strada che rappresenta – dichiara il Presidente Angelo Caruso – una delle direttrici più affascinanti del territorio del Parco, costeggiando l’intera lunghezza del lago di Scanno. L’inizio dei lavori sulla “circumlacuale” restituisce, alle numerose attività sorte lungo il perimetro del bacino, la tranquillità di poter accogliere turisti e residenti in sicurezza godendo, tra l’altro, della fruibilità della ciclopedonale che costeggia strada e lago. Crediamo che la Provincia dell’Aquila abbia il dovere di sostenere, attraverso azioni concrete, lo sviluppo turistico ed eco sostenibile di territori che conservano intatte tutte le peculiari caratteristiche di bellezza e salubrità garantendo, nel contempo, sicurezza e percorribilità delle carrabili.