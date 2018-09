Marciapiedi inaccessibili, erba alta, incuria e polvere.

Questa è la situazione che alcuni residenti di via Pascoli segnalano al Capoluogo.

«Siamo stufi di dover fare il balletto in punta di piedi per camminare sui marciapiedi – raccontano ai microfoni del Capoluogo -. La nostra è una zona residenziale eppure è sporca e tenuta male.

« Percorriamo ogni giorno questa strada che è piena di sabbia e al passaggio delle macchine diventa un inferno di polvere.»

«Vorremmo semplicemente che ci fosse più cura per gli spazi comuni, nella fattispecie per l’area di via Pascoli.»