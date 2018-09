Il velocista aquilano Morelli sul tetto del mondo

Mondiali Master 2018, Giulio Morelli è campione del mondo dei 100 metri nella categoria M55.

Incredibile risultato per il velocista aquilano Giulio Morelli, il portacolori della Nazionale Italiana ai Campionati Mondiali Master 2018 attualmente in corso a Malaga, che ha guadagnato ieri il titolo di campione nel mondo nella categoria M55 (dai 55 ai 59 anni), nella specialità più ambita dell’atletica leggera, i 100 metri.

Dopo aver dominato nelle batterie e in semifinale, il velocista aquilano si è imposto in finale per 2 centesimi di secondo sul favorito, l’americano Don McGee, che – deluso – ha disertato il podio, e sul tedesco Reiner Heweling, giunto terzo.

Il titolo arriva al termine di una stagione stellare per l’ex nazionale di rugby Morelli, che ha dominato in lungo e in largo le specialità veloci degli appuntamenti più prestigiosi dell’anno, campionati italiani ed europei. Oggi Morelli sarà impegnato nelle batterie dei 200 metri e se tutto andrà come spera, domenica 9 settembre semifinale e finale.