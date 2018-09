Vigili del fuoco, cambio alla Direzione regionale

L’ingegner Antonio Angelo Porcu subentra all’ingegner Giovanni Nanni alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco.

Si è svolta nella mattinata di ieri, presso la sede della Direzione Regionale Vigili del fuoco per l’Abruzzo, la cerimonia di insediamento del nuovo direttore regionale, dirigente generale Dott. Ing. Antonio Angelo Porcu che subentra al Dirigente Generale Dott. Ing. Giovanni Nanni.

Il nuovo direttore, di recente nomina, ha ricoperto l’incarico di comandante provinciale di Cagliari, Caserta, Nuoro e Sassari e incarichi nella Direzione centrale per le Risorse logistiche e strumentali nella Direzione centrale per L’Emergenza e da ultimo di dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale. Il nuovo direttore regionale, nel ringraziare l’ingegner Nanni per il lavoro svolto, ha espresso la propria soddisfazione per l’impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere, consapevole della delicatezza e dell’importanza del ruolo affidatogli, garantendo massimo impegno e determinazione.