Ultras d’Italia per Amatrice, inaugurazione il 21

Progetto “Ultras d’Italia per Amatrice”, inaugurazione venerdì 21 Settembre 2018.

A poco più di due anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia, finalmente vede la luce il progetto “Ultras d’Italia per Amatrice” dei Red Blue Eagles L’Aquila 1978.

«Subito dopo il sisma del 24 agosto 2016 ci facemmo promotori di una raccolta fondi, con l’intento di lasciare alla locale comunità qualcosa di utile e concreto, cercando di rendere migliore, per quanto possibile, la vita di tutti i giorni di un popolo che soffre focalizzando la nostra attenzione soprattutto sui più giovani.»

«In soli 4 mesi riuscimmo a raggiungere, grazie alla raccolta effettuata nella nostra città e alla solidarietà di molte curve e gruppi ultras d’Italia e non solo, la cospicua somma di €161.277,27.»

«Finalmente il prossimo 21 Settembre, nel primo pomeriggio, nonostante i molteplici problemi burocratici che abbiamo incontrato, legati a procedure ordinarie in territori in cui si dovrebbero seguire iter emergenziali, riusciremo ad inaugurare le strutture sportive.» proseguono i Red Blue Eagles L’Aquila 1978.

Doneranno infatti alla comunità di Amatrice due campi polivalenti, una tribuna coperta, tutto il materiale sportivo per la stagione 2018/2019 dell’ A.S.D. Amatrice calcio e un pulmino da 9 posti che sarà utilizzato per la scuola calcio oltre che per gli spostamenti della prima squadra.

«I campi, che intitoleremo alla memoria di Gianni Cicconi, figura di spicco dello sport amatriciano venuto a mancare la notte del sisma, sorgono nell’area di Collemagrone 1 e Collemagrone 2, alle porte di Amatrice, dove sono presenti oltre 120 SAE (soluzioni abitative provvisorie). Un campo sarà adibito per il calcio a 5, un altro per il basket, la pallavolo e il tennis.»

«Disciplina quest’ultima non prevista fino allo scorso luglio, mese in cui siamo stati contattati dalla locale polisportiva che ci ha chiesto di adibire uno dei due campi anche per il loro sport. Questi ragazzi, una trentina, in questi due anni sono stati costretti ad allenarsi a Borbona, paese ad una trentina di km da Amatrice.»

«Ancora una volta a parlare saranno i fatti. Ancora una volta il movimento ultras donerà un sorriso e un motivo in più ai più giovani e alle loro famiglie per rimanere nella loro terra in attesa di una rinascita che, non può, non passare anche attraverso lo sport e l’aggregazione.»

Seguiranno aggiornamenti

I gruppi Ultras e le curve che insieme ai Red Blue Eagles L’Aquila 1978 hanno finanziato il progetto per Amatrice sono:

Ancona: Curva Nord Ancona

Andria: Curva Nord Andria

Bari: Curva Nord Bari

Barletta: Gruppo Erotico 1987

Benevento: Curva Sud Benevento

Brescia: Irriducibili Leonessa (Basket)

Campobasso: Crazy Bus / Primitive Groove (Collettivo dj)

Cantù: Eagles Cantù 1990 (Basket)

Carpi: Ultras Carpi Guidati dal Lambrusco

Cassino: Laterale Sud Cassino

Catanzaro: Ultras Catanzaro 1973

Cava de’ Tirreni: Curva Sud Catello Mari

Cesena: Curva Mare Cesena / Centro Coordinamento Clubs Cesena

Civitanova Marche: Civitanovesi Ultras

Crotone: Curva Sud Crotone

Empoli: Desperados Empoli 1983

Fano: Panthers Fano 1977

Ferrara: Curva Ovest Ferrara Otto Settembre

Firenze: Unonoveduesei Curva Fiesole

Garmisch-Partenkirchen: Blue Supporters Garmisch (Hockey)

Genova: Tifoseria Sampdoriana

Giulianova: Ultras Giulianova 1979

Gravina: Noi Ultras Gravina / La Gravina Ultras

Grosseto: Maremmani 1912

Gubbio: Gubbio Supporters 2004

L’Aquila: G.S. Supporters (Basket)

Latina: Leone Alato Littoria

Lucca: Curva Ovest Lucca

Mantova: Ultras Mantova

Martina Franca: Ultras Martina Curva Nord

Messina: Curva Sud Messina

Milano: Curva del Milano (Hockey)

Milano: Curva Nord Milano

Milano: Ultras Milano (Basket)

Monaco di Baviera: Ultras Antwerpen 1994

Monopoli: Bad Boys 1987 Monopoli

Nardò: South Boys 2002 Nardò; Fedelissimi 1993; Tabula Rasa

Novara: Nuares

Olbia: Ultras Olbia

Parma: Boys Parma 1977 / Centro di coordinamento Parma Clubs

Pesaro: Pesaro Ultras 1898 / Vecchia Guardia 1979 / Gioventù Pesaro / Porto Pesaro

Picerno: Teste Matte

Pistoia: Curva Nord 1921 / Pistoia 1312

Pistoia: Baraonda Biancorossa (Basket)

Pordenone: Supporters Pordenone

Prato: Curva Ferrovia Matteo Ventisette Prato

Reggio Emilia: Teste Quadre / Gruppo Vandelli

Rieti: Commando Ultrà Rieti 1997

Rieti: Old Fans Rieti (Basket)

Rimini: Curva Est Rimini

Roma: Curva Nord Lazio

Roma: PGU Roma

Roseto: Curva Nord Roseto 1927 (Basket)

Salerno: Curva Sud Siberiano

San Benedetto del Tronto: Curva Nord Massimo Cioffi

Sassuolo: Curva Nord Sassuolo

Taranto: Taranto Supporters

Terni: Curva Nord Terni

Torino: Curva Maratona Torino

Torre Annunziata: Curva Sud Torre Annunziata

Tortona: Gradinata Est Derthona

Treviso: I Fioi Dea Sud (Basket)

Tricase: Rum Boys Tricase 2006; Tricase Fans

Trieste: Curva Furlan; Centro Coordinamento Triestina Club

Udine: Curva Nord Udine

Veglie: Veglie Tricolore

Vicenza: Curva Sud Vicenza 1902

