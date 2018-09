Trasporto, nuove corse per il Cotugno

Trasporto pubblico: riorganizzazione delle corse per l’apertura dell’anno scolastico. Mannetti: «Molta attenzione al Polo di Acquasanta e al Cotugno».

La riorganizzazione del trasporto pubblico all’Aquila in vista della riapertura delle scuole (lunedì prossimo) è stata al centro di una riunione che si è svolta stamani tra l’assessorato alla Mobilità del Comune dell’Aquila, l’Ama e la Polizia municipale. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore Carla Mannetti e il direttore della società che si occupa del trasporto pubblico nel territorio comunale, Angelo De Angelis.

«La criticità della viabilità intorno al polo scolastico di Acquasanta, dovuta alla chiusura di un tratto di via Acquasanta per la pericolosità di un muro della caserma Rossi, – ha affermato l’assessore Mannetti – dovrebbe cessare per lunedì; i tecnici del Genio militare, infatti, stanno alacremente lavorando per la messa in sicurezza del muro stesso, onde consentire all’amministrazione comunale di rendere di nuovo percorribile la strada in coincidenza con la riapertura delle scuole. In questo senso va rivolto un sentito ringraziamento all’Esercito e al Genio militare medesimo per la fattiva collaborazione che stanno dimostrando».

Altro tema affrontato nel corso dell’incontro di oggi, il collegamento con le varie sedi che ospiteranno il Cotugno. «Verranno istituite corse nuove – ha spiegato Mannetti – proprio in considerazione della particolare situazione che vive questo istituto, per le cui esigenze il Comune ha messo a disposizione due Musp».

I nuovi orari delle corse scolastiche degli autobus a partire da lunedì 10 settembre verranno pubblicate sul sito internet dell’Ama, in fase di aggiornamento.

L’assessore Carla Mannetti ha invitato i cittadini, in particolare gli utenti dei mezzi pubblici, a inviare segnalazioni e suggerimenti agli indirizzi di posta elettronica pums@comune.laquila.gov.it e movimento@ama.laquila.it .

«Per venerdì 28 settembre – ha concluso l’assessore – convocheremo i dirigenti scolastici per un primo monitoraggio sull’andamento del trasporto pubblico, onde studiare eventuali situazioni migliorative. Puntiamo a effettuare tali verifiche con le scuole, con la loro disponibilità, a scadenze fisse».