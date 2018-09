Torna il Memorial Lorenzo Sebastiani

Torneo Memorial Lorenzo Sebastiani, premiazione con un boccale in ceramica per il miglior giocatore Under 18 dell’Unione Rugby L’Aquila.

In occasione dell’ottava edizione del Torneo Memorial Lorenzo Sebastiani, che si terrà il giorno 8 settembre 2018 allo stadio “Tommaso Fattori”, il Museo Rugby Club Vecchio Cuore Nero Verde premierà con un boccale in ceramica, simbolo del club, “Ju Mejo” (miglior giocatore) Under 18 dell’Unione Rugby L’Aquila.

Il Museo Rugby Club Vecchio Cuore Neroverde ringrazia i numerosi Aquilani che hanno visitato la mostra “L’Aquila Rugby per sempre, le maglie e le foto”, in occasione della 724° Perdonanza Celestiniana e riserva un ringraziamento particolare ai proprietari del palazzo Cappa-Camponeschi per aver messo a disposizione lo splendido cortile per l’esposizione del Museo.