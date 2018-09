Terzo raduno Alpini, il programma

Presentato il programma delle manifestazioni previste per il 3° raduno Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila. Appuntamenti dal 14 al 16 settembre.

Si terrà all’Aquila dal 14 al 16 settembre il 3° Raduno Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila. La terza edizione affronta il tema del Centenario della Prima Guerra Mondiale, con una visione allargata alle truppe, non solo indicate con il nome generico di “Alpini”, ma anche coinvolgendo anche le altre Associazioni Combattentistiche per accumunare e ricordare i caduti di tutte le Armi.

«Il significato profondo di questa edizione – spiegano gli organizzatori – non è l’esaltazione della “Vittoria” del primo conflitto mondiale ma una riflessione sulla guerra e sulla volontà per le future generazioni di essere vocati ad un mondo di pace.

Nella Basilica di Collemaggio, dove riposano le spoglie di Celestino V e viene annualmente aperta la Porta Santa, verrà celebrata in forma Solenne la Messa a suffragio di tutti i caduti della Grande Guerra. È l’occasione di far risplendere tutti i nomi scolpiti delle lapidi commemorative in tutti i comuni d’Italia, ormai sbiadite dal tempo, unitamente alle migliaia di croci dei nostri sacrari, così da onorare il sacrificio di migliaia di giovani che furono trascinati impreparati verso una guerra feroce.

La Cerimonia di conferimento della Croce d’Argento al merito dell’Esercito, alla Bandiera di Guerra del 9° Reggimento Alpini, per interventi di soccorso ai terremotati che si terrà sul Prato di Collemaggio è un suggello per ribadire a tutti il messaggio fondamentale della pace e della solidarietà fra le genti.

Raduno Alpini, il programma.

Venerdì 14 Settembre

Ore 16.00 – Auditorium del Parco: Premiazione del Concorso Salvatore Robustini riservato alle classi quinte delle scuole secondarie di 2° sul tema I ragazzi del ’99. Il ruolo e l’importanza de I ragazzi del ‘99 nella Prima Guerra Mondiale. Rassegna di canti della tradizione alpina della 1a Guerra Mondiale eseguiti dal Coro della Portella diretto dal M° Vincenzo Vivio.

Ore 19.00 – Corso Vittorio Emanuele II: Inaugurazione della Mostra Storica.

Ore 21.00 – Piazza Duomo: Rassegna di canti della tradizionealpina e popolare eseguiti da: Coro CAI L’Aquila diretto dal M° Giulio Gianfelice, Corale Gran Sasso diretto dal M° Carlo Mantini, Coro della Portella diretto dal M° Vincenzo Vivio.

Sabato 15 Settembre

Ore 9.00 – Villa Comunale (Piazzale del Monumento ai Caduti): Rappresentanze dei Gruppi Alpini della 1a e 2a Zona Ana Sezione Abruzzi. Schieramento Picchetto d’Onore del 9° Reggimento Alpini. Gruppo Storico Centro Studi del Gruppo Alpini M.llo Giovanni Vaccarelli. Arrivo Vessillo dell’ANA Sezione Abruzzi. Cerimonia Alza Bandiera. Cerimonia di deposizione della Corona di Alloro al Monumento ai Caduti.

Ore 10.00 – Via Iacobucci: Omaggio floreale alla Stele dedicata a Michele Iacobucci.

Ore 10.15 – Inizio sfilata: Via Iacobucci, Viale Rendina, Corso Federico II,Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Battaglione Alpini L’Aquila.

Ore 11.00 – Piazza Battaglione Alpini L’Aquila: Cerimonia di deposizione della Corona di Alloro alla Lapidedei Caduti del Battaglione Alpini L’Aquila.

Ore 12.00 – Piazza Duomo: Inaugurazione Infotim, Palestra arrampicata.

Ore 15.30 – Auditorium del Parco: Commemorazione del Battaglione Alpini Monte Berico. Commemorazione Eroi aquilani della 1ª Guerra Mondiale: Colonnello Francesco Rossi; Tenente di Vascello Andrea Bafile; Capitano Aviatore Emilio Pensuti Speranza.

Ore 21.00 – Piazza Duomo: Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

Domenica 16 Settembre

Ore 8.30 – Viale Gran Sasso: Afflusso partecipanti e Ammassamento.

Ore 9.00 – Via G. Parrozzani: Deposizione della Corona di Alloro al Monumento dedicato al Mar. Luca Polsinelli.

Ore 9.45 – Inizio Sfilata: Viale Gran Sasso, Piazza Battaglione Alpini L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Federico II, Viale Francesco Crispi,Viale Collemaggio, Piazzale Collemaggio.

Ore 11,15 – Piazzale di Collemaggio: Cerimonia di conferimento della Croce d’Argento al merito dell’Esercito alla Bandiera di Guerra del 9° Reggimento Alpini. Allocuzioni Autorità presenti.

Ore 12,15 – Basilica di Santa Maria di Collemaggio: Messa Solenne in memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale celebrata da S.E. Cardinale Giuseppe Petrocchi con l’animazione della Corale 99 e della Schola Cantorum San Sisto dirette dal M° Ettore Maria del Romano.

Ore 18.30 – Villa Comunale: Ammaina Bandiera.