Piazza Duomo, domenica è Mercato

Appuntamento domenica 9 settembre in piazza Duomo per un ritorno importante.

Torna infatti il mercato in centro storico, per la giornata di domenica, dalle 9:00 alle 20:00.

Antiquariato, artigianato e prodotti tipici che tanto successo hanno avuto nell’edizione del 26 agosto della Fiera della Perdonanza, snodatasi lungo l’anello che costeggia il castello cinquecentesco.

Prodotti dell’agricoltura come miele, olii, frutta e verdura, primizie a km zero; oggetti realizzati a mano come bigiotteria e lane; rarità d’antiquariato per intenditori.

«Dobbiamo riportare pian piano il mercato alla sua sede originaria – ci racconta Alberto Capretti, presidente provinciale Fiva Confcommercio dei commercianti su aree pubbliche -. Siamo felici inoltre di rappresentare un’attrattiva che porti le persone in centro, anche per i negozi che sono coraggiosamente vi hanno riaperto e che magari dal lunedì al venerdì patiscono in parte la presenza dei cantieri.»

L’iniziativa è supportata dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune dell’Aquila.

«L’assessore Alessandro Piccinini è sempre favorevole a riportare questo tipo di attività nel centro storico e anche stavolta ci ha supportato – prosegue Capretti che spera in una presenza massiccia dei cittadini aquilani -. Vi aspettiamo dunque domenica con i nostri 40 stand nel cuore della città!»