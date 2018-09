Mondiali di Atletica, L’Aquila spera

Sarà sabato 8 settembre il giorno decisivo per la candidatura dell’Aquila a ospitare la 23ª edizione dei Campionati Mondiali Master di Atletica leggera, che si terranno dal 16 al 31 luglio 2022.

Stamattina, in contemporanea con la presentazione a Malaga della candidatura dell’Aquila all’Executive Board, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e il sindaco Pierluigi Biondi hanno fornito alla stampa una ricognizione sul percorso e presentato la proiezione del video di promozione della candidatura a ospitare i Mondiali di Atletica.Delegati da tutto il mondo dovranno scegliere tra il capoluogo abruzzese, la svedese Goteborg e la finlandese Tampere.

Domani Pietrucci e rappresentanti del Comune raggiungeranno nella città spagnola con Gianni Lolli, presidente del comitato promotore e anima della candidatura, che Pietrucci ha ringraziato per l’impegno e la costanza: «Non ci credeva nessuno. È una grande opportunità, di cui probabilmente non abbiamo ancora compreso appieno la rilevanza. Per noi è già un fattore di orgoglio che l’Italia si presenti a questo importante appuntamento scegliendo la nostra città per rappresentarla. Gianni mi ha trasmesso l’entusiasmo e l’importanza di questa occasione, e mi sono subito attivato per il sostegno della Regione», che ammonta a oltre 300mila euro che andrebbero a finanziare il miglioramento degli impianti.

Se L’Aquila si aggiudicasse l’organizzazione dell’evento, le ricadute per il territorio cittadino e regionale sarebbero enormi: si stima l’arrivo di 10mila atleti che con gli accompagnatori arricchiranno la città e il territorio di oltre 25mila ospiti, provenienti da tutto il mondo: decine e decine di milioni di euro di ricaduta economica. Per Pietrucci in caso di aggiudicazione dell’evento «occorrerà preparare il nostro territorio e le imprese a fare fronte a una tale ricettività, coinvolgendo anche i territori confinanti».

Il sindaco Pierluigi Biondi, da parte sua, ritiene che L’Aquila «debba accettare una sfida di questo genere, che si configurerebbe come una prova molto delicata: già in occasione dei Campionati nazionali universitari del prossimo anno avremo modo di testare le nostre strutture e gli impianti sportivi. Non si tratterebbe solo di organizzare al meglio l’evento in sé e di beneficiare delle sue ricadute economiche dirette, potremmo anche mostrare lo sforzo e i risultati che abbiamo conseguito nella rinascita: potremmo raccontarla, farla conoscere, anche in considerazione del fatto che da qui al 2019 entreremo nel vivo della nostra fase di crescita. È necessario un contributo al ritorno della normalità, cominciare a interrogarci cosa fare e su cosa puntare una volta che saranno esauriti i finanziamenti per la ricostruzione. Gli eventi possono costituire senza dubbio un ambito di crescita e sviluppo».