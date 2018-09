Bel tempo al mattino ma attesi corpi nuvolosi di origine atlantica tra venerdì e sabato.

La nostra penisola è interessata da un blando promontorio di alta pressione che, nella giornata di ieri, ha favorito tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, Abruzzo compreso; bel tempo che continuerà a manifestarsi anche nelle prossime ore anche se, a partire da stasera, assisteremo ad una graduale attenuazione dell’alta pressione a favore dell’arrivo di corpi nuvolosi di origine atlantica che, tra venerdì e sabato, favoriranno un nuovo aumento dell’instabilità al centro-nord e sulla nostra regione, dove torneranno a manifestarsi annuvolamenti, rovesci e temporali, specie nel pomeriggio-sera di venerdì e nel pomeriggio di sabato. Da domenica è prevista una graduale attenuazione dell’instabilità, anche se non si escludono addensamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, con possibili residui rovesci, in attenuazione in serata e in nottata; gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche nei primi giorni della prossima settimana, a causa della rimonta dell’anticiclone delle Azzorre che favorirà tempo stabile e temperature in aumento almeno fino alla metà della prossima settimana. Vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, mentre a partire da stasera-notte assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità a partire dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone nel corso della giornata di venerdì. L’arrivo di corpi nuvolosi di origine atlantica favoriranno lo sviluppo di temporali nel pomeriggio-sera di venerdì, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore orientale e costiero nel pomeriggio-sera.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza con occasionali rinforzi dai quadranti occidentali sulle zone interne e montuose.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)