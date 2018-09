Tempo in miglioramento ma tra venerdì e sabato giungeranno nuovi corpi nuvolosi.

Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento a causa dell’espansione di un debole promontorio di alta pressione che garantirà tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, anche a causa dell’ulteriore spostamento verso levante di quel che resta dell’area di instabilità che, nei giorni scorsi, ha favorito rovesci e temporali anche sulla nostra regione. Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da un tempo decisamente migliore con occasionali addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, mentre tra venerdì e sabato assisteremo al transito di corpi nuvolosi di origine atlantica che potranno favorire annuvolamenti e fenomeni di instabilità, specie nel pomeriggio-sera, anche sulla nostra regione. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, una probabile decisa rimonta dell’anticiclone delle Azzorre nei primi giorni della prossima settimana che, se confermata, favorirà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche con temperature in aumento, specie nei valori massimi. Ma nel weekend, molto probabilmente, dovremo ancora fare i conti con addensamenti pomeridiani sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso del pomeriggio-sera, specie sulle zone interne e montuose, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nella giornata di giovedì, tuttavia dal tardo pomeriggio-sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale.

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o a regime di brezza.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)