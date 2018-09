Monte Camicia, rocce imbrattate con vernice

di Roberta Galeotti

Ancora una volta le nostre montagne sono state imbrattate di vernice, stavolta la vittima è Monte Camicia.

C’è pure chi arriva a 2564 metri di altitudine per imbrattare e ‘firmare’ le rocce in montagna. È accaduto a Monte Camicia e le foto che vi mostriamo stanno facendo il giro dei social.

“Vai bisteccone”, “Monte Camicia”, “Disturbati”, la data dell’ardua impresa e altro ancora.

Episodi analoghi si sono verificati negli scorsi anni: a Pietracamela e a seguire quello sul Corno Grande, dove gli alpinisti del gruppo Somma Trekking di Napoli marchiarono con una vernice di colore rosso una parete di roccia, disegnando il proprio logo, come “ricordo” del proprio passaggio sulla cima più alta dell’Appennino.