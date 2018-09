Lega Giovani MGA, prima assemblea regionale

Si svolgerà venerdì e sabato la prima assemblea regionale del movimento abruzzese della Lega Giovani – MGA, coordinato dal Segretario Regionale e Consigliere Comunale Francesco De Santis.

La due giorni si terrà sul Gran Sasso, presso l’Hotel Fiordigigli.

«È un onore per me – scrive in una nota De Santis – avere il compito di costruire nella mia regione il movimento giovani della Lega e lanciare il nostro progetto di libertà ed autonomia proprio dal Gran Sasso, una risorsa incredibile per la nostra terra che rimane intrappolata nella gabbia della burocrazia italiana ed europea. In questi mesi abbiamo girato l’Abruzzo per costruire sui territori i nuclei che daranno vita al Movimento Regionale dei Giovani leghisti Abruzzesi. Ho incontrato decine di ragazzi a Castel di Sangro, a Pineto, ad Avezzano, ad Ortona passando per L’Aquila, Pescara e Silvi Marina. E poi ancora Lanciano, Roseto, Mosciano, Montesilvano, Sulmona, Pratola, Roccaraso, Celano.»

«Una generazione di giovani che non si arrendono al politicamente corretto, alla costante spoliazione delle aree interne a favore della costa, all’accorpamento disastroso di comuni che sarebbero costretti a diventare periferie, ai vincoli assurdi dell’Unione Europea, al governo regionale targato PD che ha massacrato i comuni abruzzesi. Venerdì e Sabato – conclude De Santis – con la presenza dell’On. Andrea Crippa, segretario federale del Movimento Giovanile della Lega, e di altri esponenti del partito, con circa 70 ragazzi da tutto Abruzzo, daremo vita al più grande movimento giovanile abruzzese.»