Roma-L’Aquila, dimentica la moglie in autogrill

Disavventura per una coppia di anziani sull’A24: si fermano all’autogrill, ma il marito riparte lasciando la moglie a piedi.

Una telefonata della moglie e un uomo di 90 anni si è reso conto di una “piccola dimenticanza”: aveva lasciato la donna, 85 anni, all’autogrill dove si erano fermati poco prima. Lo racconta Il Messaggero, citato anche da Repubblica.it, spiegando: «I due – sui 90 anni lui e sugli 85 lei, nello scorso fine settimana stavano rientrando a Roma in auto, dove vivono da tempo. A un tratto si sono fermati a fare rifornimento in un’area di servizio sulla Roma-L’Aquila. La donna è scesa dall’auto per andare alla toilette e il marito, senza rendersi conto che la moglie non era risalita, è ripartito».

«Quando si è resa conto che il marito era ripartito, lasciandola nell’autogrill, lo ha subito chiamato al cellulare, sentendosi rispondere: “Ecco perché mentre ti parlavo in macchina non rispondevi”». Insomma, una disavventura fortunatamente conclusasi tra le risate per la coppia di anziani originari di Isola Liri.