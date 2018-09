Palpeggia minorenne, arrestato

Avezzano, aggredisce e palpeggia ragazza minorenne: arrestato un cinquantenne.

Nel pomeriggio di domenica 2 settembre gli uomini del Commissariato di Avezzano hanno proceduto all’arresto di un 50enne, residente a Luco dei Marsi, per violenza sessuale in danno di una ragazza minorenne.

In particolare, alle ore 15.00 circa un appartenente della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato e residente in Luco dei Marsi, riceveva una telefonata da parte di una ragazza del posto che, visibilmente scossa, gli riferiva di essere stata poco prima aggredita, bloccata e palpeggiata nelle parti intime da un uomo, da lei conosciuto di vista.

Il poliziotto, iniziate immediatamente le ricerche, riusciva ad individuare dopo pochi minuti l’aggressore e, con l’ausilio della pattuglia del Commissariato giunta nel frattempo sul posto, procedeva all’identificazione e all’accompagnamento dello stesso presso gli uffici di polizia.

Gli accertamenti svolti confermavano le responsabilità dell’uomo, riconosciuto anche dalla ragazza come il suo aggressore.

Dopo gli adempimenti di rito l’aggressore, veniva arrestato per violenza sessuale e, su disposizione del P.M. di turno della Procura di Avezzano, Dr. M.M. Cerrato, posto ai domiciliari.