Dal Belgio alla Corea del Sud, le esposizioni internazionali del pittore aquilano Mimmo Emanuele.

Il pittore aquilano Mimmo Emanuele in evidenza non solo nel panorama nazionale, ma anche in quello internazionale, con esposizioni in diverse parti del mondo.

Di rilevo la sua recente esposizione, che chiuderà i battenti il prossimo 9 Settembre , in Belgio – Charleroi Art Exhibition Marcinelle 262, allestita a Le Bois Du Cazier, Museo della Miniera, evento a cura di Mario Castellese, dedicato in ricordo e memoria dei minatori scomparsi tragicamente in miniera. Mimmo Emanuele con le sue opere ci offre , in questo caso, uno spaccato del dolore e della sofferenza che la terribile tragedia ha generato. Ad ogni opera di Mimmo Emanuele è stato abbinato un nominativo di un minatore Abruzzese scomparso .

Altra mostra di interesse dell’artista aquilano inaugurata il primo settembre, è The 4th International Art Festival – Love and ispiration in Corea del Sud presso Haegeumgang, the Museum, organizzata dal maestro Michael Lam. Nella mostra Coreana, che avrà termine il prossimo 30 Ottobre, l’artista presenta una particolare opera in tecnica mista 309 Margherite nel cielo azzurro dedicata alla città dell’Aquila ed in particolare alle vittime del sisma 6 Aprile 2009.

La terza mostra che impegnerà Emanuele si svolgerà alle Canarie e precisamente a Fuerteventura, dal 10 settembre prossimo al 6 ottobre. La mostra dal titolo I colori dell’anima, a cura del critico d’arte Massimo Pasqualone, sarà allestita presso il Centro De Arte Canario – Casa Manè e vedrà la partecipazione del Console Onorario d’Italia, Josè Carlos De Blasio, e della professoressa Mariagrazia Genova, Art Director dell’evento.

Oltre alle citate rassegne pittoriche ancora in corso, da ricordare le altre mostre internazionali cui Emanuele ha partecipato sotto l’egida di Spoleto Arte ed il contributo significativo di Vittorio Sgarbi e precisamente: Mosca, San Pietroburgo, ed infine Londra; mostre – corredate dai rispettivi cataloghi pubblicati dall’editore Giorgio Mondadori – che denotano il carattere sempre più sociale di Emanuele, da sempre impegnato con le sue opere a veicolare messaggi di solidarietà in ogni campo.