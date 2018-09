Cotugno, la dislocazione delle sezioni

La dirigente scolastica del Cotugno, la dottoressa Serenella Ottaviano, ha firmato il documento per la collocazione delle classi del Cotugno nelle sedi assegnate.

A seguito dei recenti provvedimenti di Provincia e Comune dell’Aquila relativamente alle sedi assegnate al Cotugno, la dirigente scolastica Serenella Ottaviano ha potuto finalmente stabilire l’esatta collocazione delle classi.

Per quanto riguarda il Liceo classico, i corsi A, B e D andranno nel Musp ex Dottrina cristiana, in via del Castelvecchio. Il corso C è collocato al Musp della media Carducci, in via Scarfoglio.

Per quanto riguarda il Liceo linguistico, tutti i corsi in via Ficara (MUSP ex Santa Maria degli Angeli).

Il Liceo delle Scienze Umane: il corso B al Musp del Liceo Musicale in via Acquasanta, il corso C presso la sede Colecchi in via Acquasanta 18.

Il Liceo Economico-Sociale: corso A presso il Musp del Liceo Musicale in via Acquasanta, il corso F presso la sede Colecchi in via Acquasanta 18.

Le lezioni avranno inizio lunedì 10 Settembre alle ore 8.10 per le classi di tutti gli indirizzi.