Carabinieri, Balestra nuovo comandante

Il capitano Luigi Balestra è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di L’Aquila.

Da ieri, il capitano Luigi Balestra, 33 anni, è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di L’Aquila. Prende il posto del capitano Francesco Nacca, che ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Trani.

«L’ufficiale, – spiegano dal Comando – formatosi presso l’Accademia Militare di Modena, è laureato in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed in Giurisprudenza presso l’Ateneo di Roma Tor Vergata. Al termine dell’iter formativo ha ricoperto l’incarico di insegnante di Diritto penale e Procedura penale presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, nonché di Comandante di plotone, per poi essere trasferito a Catania dove, nel corso di cinque anni, ha diretto il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Catania Piazza Dante e la Sezione “Catturandi” del Nucleo Investigativo del locale Comando Provinciale. Nel 2014 è poi stato trasferito nella Provincia di Caltanissetta dove ha diretto il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Mussomeli, incarico ricoperto fino al suo arrivo, in questi giorni, nel capoluogo abruzzese».