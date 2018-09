Completato l’organico tecnico per la stagione 2018/2019, l’Unione Rugby L’Aquila comincerà questa settimana a presentarsi al pubblico cittadino, da martedì con gli open days dedicati ai ragazzi e ragazze nati dal 2003 al 2014, a sabato, quando l’under 18 parteciperà al trofeo Sebastiani.

Il gruppo juniores under 18 dell’Unione, che già si allena dall’inizio di agosto, sarà guidato quest’anno dall’esperto Alberto Santucci, coadiuvato da Stefano Ciancarella per la parte tecnica e da Concetta Milanese per la preparazione atletica, insieme a Stefano Pietropaoli.

Tutto il settore giovanile invece lavorerà in raccordo con Roberto D’Antonio in qualità di direttore tecnico e Riccardo Parisse come coordinatore delle categorie che vanno dall’under 6 all’under 14. I tecnici sono allenatori abilitati, con brevetti dal 1° al 3° livello federale conseguiti presso la Federazione Italiana Rugby.

Questi nel dettaglio i nomi:under 16 Riccardo Parisse e Lorenzo Piacentini, l’under 14 è affidata a Pierluigi Orzieri e Federico Galeota, mentre Gianmarco Mercurio, Massimiliano Novello e Alessandro Peretti si occuperanno dell’under 12.

All’under 10 alleneranno Andrea Papa e Jesse Du Toit (giocatore sudafricano in forza alla prima squadra), sempre con il supporto di Alessandro Peretti, all’under 8 Andrea Avallone e Lorenzo Lolli, l’under 6 è affidata invece alla guida di Marianna Cucchiella.

L’appuntamento per chi volesse cimentarsi con la palla ovale è per il 4, 7, 11 e 14 settembre a Centi Colella alle ore 17.30, per informazioni è possibile contattare il 3475215764 oppure scrivere a urlaquila@gmail.com.

Alla fine degli allenamenti un “terzo tempo baby” verrà offerto ai giovani atleti vecchi e nuovi e ai loro accompagnatori presso la club house.