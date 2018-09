Nuoto, Olivieri in partenza per gli Europei

Nuoto: Biondi e Piccinini incontrano Olivieri in partenza per gli europei juniores.

Sindaco e assessore: “Orgoglio e vanto per la città”

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo sport Alessandro Piccinini hanno incontrato nella sede comunale di Palazzo Fibbioni Riccardo Oliveri, che nei prossimi giorni parteciperà ai Campionati europei juniores di nuoto per salvamento in Irlanda.

«Abbiamo rivolto al giovanissimo atleta un sincero e sentito in bocca al lupo per questa straordinaria esperienza, sportiva e umana, che l’attende. La sua presenza alla più importante rassegna continentale è un motivo d’orgoglio e di vanto per l’intera comunità sportiva aquilana, che si conferma ai vertici nazionali in una disciplina impegnativa e spettacolare come il nuoto.»