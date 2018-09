CPGA, Michela Mannucci Oro nella 42Km

Mannucci torna sul podio conquistando il gradino più alto: Oro nella 42 km di pattinaggio categoria master over 40.

Si sono svolti domenica 2 settembre i Campionati Italiani di Maratona di pattinaggio a rotelle su strada delle categorie junior e senior più quelli di mezza maratona della categoria allievi nel circuito stradale dell’Autodromo dell’Umbria di Magione.

Il CPGA ha partecipato con diversi atleti, erano presenti per le categorie Allievi Cecilia Pantaleo e Laura Badia, per quella Junior Erga Skenderaj, per i Senior Susmeli Alessandra, Mattia Tomei, Alessio De Lauretis, per la categoria master over 40 Michela Mannucci.

Degna di menzione per il risultato ottenuto la ex campionessa Europea ed allenatrice dei giovani agonisti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Michela Mannucci che cimentatasi nella 42 km della categoria Master over 40, ha vinto il titolo italiano.

Non meno importante il quindicesimo posto di Alessandra Susmeli nella categoria Senior, che rientra in gara tra le agoniste di alto livello dopo una serie di infortuni occorsi durante la preparazione.

Altrettanto brava è stata Erga Skenderaj che si è piazzata all’ottavo posto nella categoria Junior mentre degno di menzione Mattia Tomei decimo nella categoria assoluta Senior sempre nella gara di 42 km.

C’è da dire che durante le gare abbiamo avuto qualche piccolo incidente; sia Laura Badia che Cecilia Pantaleo sono cadute durante le rispettive gare ed anche Alessio De Lauretis e Mattia Tomei durante la loro gara dei 42 km sono finiti a terra in quanto dopo la partenza è arrivata la pioggia che ha reso molto viscido il fondo stradale.

Fortunatamente nessun danno grave.

In classifica generale il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, nel suo complesso, si è classificato all’undicesimo posto sul 53 Associazioni partecipanti a questo campionato italiano.

Adesso si va avanti si guarda alla prossima trasferta di Terni, 9 settembre, dove si cimenteranno anche le categorie dei più piccoli, i giovanissimi, esordienti e ragazzi La squadra è stata accompagnata da Mario Miconi (Presidente e Allenatore), Piero Castri

(Allenatore) e Marina Dundèe (Drigente)