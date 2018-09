Calcio aquilano in caduta libera

di Fulgo Graziosi

Fulgo Graziosi interviene sulla questione dell’Aquila Calcio a seguito della nota di Dante Capaldi ed Enrico Cavalli.

La nota del Prof. Enrico Cavalli, appassionato di tutti gli sport e sempre vicino alle esigenze del settore, meriterebbe una pacata e particolare attenzione, senza innescare alcuna polemica che, oltretutto, non sarebbe affatto utile per la risoluzione degli impellenti problemi. Le preoccupazioni di Cavalli e dell’amico Capaldi non sono riferite esclusivamente alla mera applicazione dei regolamenti. Nell’ampia panoramica del calcio nazionale i casi simili a quello dell’Aquila, per la verità anche peggiori, sono stati risolti dai dirigenti della FIGC coniugando norme e buon senso. Cosa che, alla luce delle notizie pubblicate e dalle argomentazioni addotte dagli addetti ai lavori, non sta di certo avvenendo in Abruzzo. La rigida posizione assunta dalla sezione regionale, stando alle notizie dalla stessa diffuse, assume tutti i colori e sapori di un insignificante ostracismo nei confronti della squadra di calcio della città Capoluogo della Regione. Si ha l’impressione che si stia agendo con il paraocchi, trincerandosi dietro a norme tutte da rivedere, senza tener conto minimamente di quanto accade ed è accaduto nelle Federazioni Regionali confinanti, non con il Piemonte o la Sicilia. Lo ha ricordato puntualmente Enrico Cavalli, citando il caso della marchigiana Sambenedettese, fallita quando militava in C2, iscritta d’ufficio dalla Fgic marchigiana direttamente nel campionato di eccellenza 2008/2009. Un provvedimento razionale e trasparente al quale ci si può riferire, non ricorrendo alcuna ragione ostativa. Se, poi sarà bene, comunque, dovesse esistere qualche ostacolo insormontabile, sarebbe quanto mai necessario ed opportuno che la Fgic regionale comunicasse ufficialmente le ragioni ostative, in maniera che le Istituzioni, la Società e i cittadini possano esaminare ogni possibilità di ricorso legale presso i competenti organi. Sarà bene, comunque, effettuare un attento esame introspettivo per cercare di individuare le ragioni del pericoloso declino dello sport aquilano. Non si può pensare di fare affidamento solo ed esclusivamente sull’impegno dei pochi sponsor che si avvicinano allo sport. Il costo di una stagione sportiva è abbastanza oneroso e non si può pensare di scaricare tutto il peso economico su due o tre persone. È venuto inesorabilmente meno il sostegno della ex Cassa di Risparmio, e non è poco. Le pubbliche istituzioni sono lontane dal mondo dello sport. Le attività produttive, che potrebbero godere delle ricadute economiche legate alle attività sportive, non sono ancora entrate nell’ordine di idee della partecipazione attiva. Infine, tranne uno sparuto gruppo di tifosi, i cittadini ignorano le attività sportive locali. Basta prendere conoscenza dei soci e del numero di spettatori che frequentano lo stadio. Allo stato delle cose non c’è tempo da perdere. Occorre impegnare e sostenere il Comune dell’Aquila, affinché faccia sentire presso la Figc regionale il peso dell’amministrazione e la voce della città e dei cittadini.