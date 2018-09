“Gran Sassu me”: la Corale Gran Sasso in concerto il 2 settembre.

Nel cartellone “Estate sul Gran Sasso 2018” promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune dell’Aquila non poteva mancare un appuntamento della Corale Gran Sasso, storica e prestigiosa formazione abruzzese, la più antica della città dell’Aquila.

L’appuntamento è per domenica 2 settembre presso la base della Funivia del Gran Sasso in località Fonte Cerreto, alle ore 18,30 per un momento musicale intitolato “Gran Sassu me”.

La Corale diretta dal Maestro Carlo Mantini presenta infatti una serie di brani della tradizione aquilana ed abruzzese con particolare riferimento a quei canti di montagna di ieri e di oggi che hanno il Gran Sasso come protagonista assoluto: dal celebre “J’Abbruzzu” alla “Primavera aju Gran Sasso” degli autori Ursitti, Cavalli, Ettorre, fino al recente “Gran Sassu me” su versi di Filippo Crudele e musica dello stesso Carlo Mantini.

In caso di maltempo il concerto, ad ingresso libero, si svolgerà presumibilmente all’interno di una sala di un hotel nella stessa località Fonte Cerreto.