Jazz, tappa aquilana e modifiche alla viabilità

Domenica 2 settembre il centro storico dell’Aquila sarà teatro della giornata conclusiva della manifestazione “Il Jazz italiano per le terre del sisma”, che vedrà esibirsi oltre 500 artisti nelle strade, nelle piazze e nei cortili della città.

Per l’occasione è stata emanata l’ordinanza 527/T/2018 con la quale sono state adottate le modifiche alla viabilità necessarie per consentire lo svolgimento dell’evento.

A partire dalle ore 12 di domenica e fino all’una di notte il centro storico sarà interdetto alla circolazione:

non sarà possibile accedere all’asse viario corso Federico II/corso Vittorio Emanuele, nonché a piazza Duomo, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via Garibaldi, piazza Battaglione Alpini, piazza Regina Margherita e piazza San Bernardino.

Si segnala, inoltre, che in concomitanza con il concerto che si terrà nell’area antistante la Casa dello Studente, domenica mattina tra le 11 e le 13 si renderà necessario chiudere alla circolazione via XX Settembre, con contestuali deviazioni del traffico in direzione viale della Croce Rossa, per i veicoli provenienti dalla zona ovest e viale Collemaggio, per quelli provenienti da via Porta Napoli.

Si ricorda, infine, che l’A.m.a. effettuerà un servizio navetta gratuito dalle 9:30 di domenica e fino alle ore 1:30 con corse ogni 20 minuti, che collegherà il centro cittadino – fermata in viale Gran Sasso, nei pressi della Fontana Luminosa – con i parcheggi di piazza d’Armi (area mercato e impianti sportivi), stadio Gran Sasso d’Italia/via D’Ascanio e terminal bus di Collemaggio.

Pertanto, si raccomanda vivamente a tutti coloro che si recheranno in centro per assistere all’evento di utilizzare il mezzo pubblico, lasciando le autovetture nelle aree di sosta indicate ed in tutte quelle presenti lungo il percorso della navetta: via Beato Cesidio (parcheggio piazza d’Armi) – piazza Italia – via Piccinini – S.S. 17 – svincolo autostrada L’Aquila Ovest – S.S. 80 – viale Corrado IV – viale Croce Rossa – viale Gran Sasso – via Panella – via Cencioni – via della Crocetta – tunnel Collemaggio – terminal bus/parcheggio Collemaggio (e viceversa).

La sala operativa della Polizia Municipale è contattabile al numero 0862.645840 per avere informazioni aggiornate sulla viabilità.

Ricordiamo il programma

Basilica di San Bernardino

10:00 | 100Cellos Feat. Giovanni Sollima

Casa dello Studente

12:00 | Joe Barbieri “Origami”

Chiesa di San Giuseppe Artigiano

14:00 | Vittorio Solimene piano solo

14:50 | Livio Minafra piano solo

15:40 | Andrea Pozza piano solo

16:30 | Francesco Scaramuzzino piano solo

Piazza Duomo

15:00 | Big Band del Conservatorio di Musica “A. Casella” dell’Aquila diretta da Massimiliano Caporale

16:00 | “Campania Feelix Jazz Orchestra” diretta da Pietro Condorelli

17:00 | Dino Plasmati & LJP Big Band “GROWING UP”

18:00 | BONPORTI JAZZ BAND – big band del Conservatorio di Trento

AGORA TA’ con Barbara Casini voce; Paolo Silvestri direzione e arrangiamenti

19:00 | Duccio Bertini e Rainbow Jazz Orchestra – “A View on Stardards”

Speciale guest: Stefano Cocco Cantini

Palazzo Di Paola

(Corso Vittorio Emanuele 95)

15:00 | Giampaolo Ascolese – Mauro Zazzarini “BIG-BAG”

16:00 | Emanuele Primavera EP4tet

17:00 | Salvatore Maltana Melodrum Ensemble

18:00 | Lorena Fontana Quartetto

19:00 | Alessandro Giachero Trio

Scalinata di San Bernardino

15:30 | Daniele di Gregorio e Lorenzo Tucci Duo

16:30 | Annalisa Marianella

17:30 | “Secondo” (su Casadei)

18:30 | Pippo Matino “Essential Team”

19:30 | Marco Zurzolo

Auditorium del parco

Esterno – “Spazio infanzia”

dalle 12:00 alle 14.45

Laboratorio “Nati nelle note” – Sviluppo della musicalità per neonati e bambini 0-5 anni

Un solo accompagnatore per ogni partecipante – Max 15 partecipanti per gruppo

PRENOTAZIONE al 328.4781160

Gruppo Gattonanti (0-15 mesi) h 12.00 (45 minuti)

Gruppo misto (3-5 anni) h 13.00 (45’)

Gruppo Camminanti (16-36 mesi) h 14.00 (45’)

15:30 | Alessandro Sanna, Melania Longo e Sonia Peana – “Una casa, la mia casa”

17:00 | Orchestra Stabile IC Villasanta diretta da Felice Clemente

Auditorium del parco

Spazio interno

15:00 | Alessandro Scala

16:00 | Joe Pisto 5et

17:00 | Gianni Cazzola

18:00 | Enzo Favata

19:00 | Carla Marcotulli

Piazza Chiarino

15:30 | Giacomo Tantillo 4et – “Water Trumpet”

16:30 | Alessandro Paternesi P.O.V. Quintet

17:30 | Andrea Polinelli “Vision for Sylvian”

18:30 | Tiziano Bianchi Quartet “Now and Then”

19:30 | Cinzia Tedesco

Piazzetta del Sole

JAZZ CLUB a cura dell’associazione IJC

23:00 | Band residente + Jam session

Palazzo Bonanni

15:30 | Sebastiano Dessanay Rebis Trio

16:30 | “Eslem” duo

17:30 | Paolo De Falco “Like Water In The Bucket”

18:30 | Sandro Fazio: “Dear Lord – A Modern Tribute To John Coltrane”

19:30 | Gabriele Boggio Ferraris Quartetto

Palazzo Carli

15:00 | Ajugada Quartet “Hand Luggage”

16:00 | Cettina Donato duo

17:00 | Federica Colangelo quartetto “Chiaroscuro”

18:00 | Luca Dell’Anna

19:00 | Mauro Verrone 5th

Palazzo Cappa-Cappelli

15:00 | Franz Zanardo Almamanouche

16:00 | Accordi Disaccordi

17:00 | Emmet Ray Manouche Orkestra

18:00 | WE3

19:00 | Nicola Cordisco

Largo Tunisia

15:00 | Massimo Pirone “Fat Bones”

16:00 | Rosa Amalia Brunello “Electric Fermentos”

17:00 | Giovanni Gaias Trio

18:00 | Dario Germani & Lorenzo Corsetti: “To Sky”

19:00 | Pierluigi Balducci

Palazzo Ciolina

15:15 | Stefano Cocco Cantini

16:00| Paolo De Falco

16:45 | Nicola Cordisco e Daniele Cordisco

17:30 | Alessandro Tedesco e Davide Costigliola

18:15 | Daniele Di Gregorio Gabriele Boggio Ferraris

19:00|Gianni Coscia

Emiciclo, Main Stage

20:00 | GV3 Giuseppe Vitale

20:30 | Consegna Premi alla Carriera organizzato da MIdJ a Gianni Cazzola e Gianni Coscia. Seguirà breve esibizione

21:00 | Musica Nuda

21:30 | Ambrogio Sparagna e i Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana

22:00 | Simona Molinari

22:30 | Cesare Dell’Anna e “Opa Cupa”

Street Parade: Cesare Dell’Anna (street band) OPA N RRUGE KONCERT, Mo’ Better Band, Crazy Dixie Band