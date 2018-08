Weekend di sport organizzato da Atletica L’Aquila con il 3° Meeting città dell’Aquila ed il 7°Trofeo “Michela Rossi ThalesAlenia Space”, passerella di giovani promesse dell’atletica italiana.

Organizzata dall’Atletica L’Aquila, sabato 1 settembre 2018 a partire dalle ore 15,00 presso il campo di atletica leggera Isaia Di Cesare si svolgerà il 3° Meeting Città dell’Aquila di Miguel e Michela. Si tratta della seconda delle tre giornate messe in campo dall’Atletica L’Aquila all’interno del contenitore del Corrilaquila con Noi, la terza ed ultima giornata, l’ 8^ Staffetta delle scuole medie, si svolgerà il 29 settembre prossimo, sempre al campo di atletica leggera e coinvolgerà le scuole medie dell’Aquila e del comprensorio. Il Meeting ha un nutrito programma di gare ed è riservato ad atleti agonisti appartenenti a società sportive, tesserati FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e FISDIR ( Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). L’Atletica L’Aquila, ha aderito con il Corrilaquila con Noi, al progetto del CONI Point L’Aquila “Una giornata di sport insieme”.

Tutto l’evento ruota attorno alle due gare clou del pomeriggio sportivo, i m.1500 maschili con l’assegnazione del 10° Trofeo Miguel Benancio Sanchez e i m. 800 femminili con l’assegnazione del 7° Trofeo Michela Rossi, ThalesAlenia Space. Michela Rossi triatleta con la passione per la corsa, che viveva e lavorava a L’Aquila presso la Thales Alenia Space, è venuta a mancare la notte del terremoto del 6 aprile 2009. Il nutrito programma di gare messo a punto dall’Atletica L’Aquila ha attirato molti atleti di diverse società dell’Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Sardegna.

Tra le società iscritte nel settore giovanile,spiccano le Fiamme Gialle G. Simoni e l’Esercito Sport Giovani. Altre iscrizioni sono arrivate dal Team Atletica Marche, Asa Ascoli Piceno, Nuova Atletica Isernia, RCF Roma Sud, ASD Atletica Latina, Pro Sesto Atletica, C.U.S. Sassari, C.U.S. Bari, Nuova Atletica Lanciano, U.S. Aterno Pescara, Atletica Gran Sasso Teramo, Pol. Tethys Chieti. Interessanti le gare dei lanci, nel lancio del martello femminile allieve Kg. 3 hanno confermato l’iscrizione Zuccaro Sara (Atletica Fabriano) con un accredito di 61,91 metri, tra le Junior Kg. 4 Beneduce Alessia (Bracco Atletica) con 58,76 metri. Nel lancio del martello uomini è atteso il marchigiano Giorgio Olivieri (Team Atletica Marche), ctg. Junior iscritto con la misura di 76,13. Olivieri detiene il record italiano allievi con 77,53 (martello Kg.5). Nel salto in alto donne Di Quinzio Mara (U.S. Aterno Pescara) con 1,74. Nel salto in lungo donne, c’è attesa per l’aquilana Barrucci Stefania (U.S. Aterno Pescara) che detiene il record regionale Juniores con metri 5,90. Nel salto in lungo uomini il miglior accredito è di Mantenuto Lorenzo (Atletica G.Sasso Teramo) con la misura di 7,52. Nelle gare di velocità maschile, hanno confermato l’iscrizione nei m. 200 piani Donola Mattia (Pro Sesto Atl.) con un accredito di 21”59, iscritto anche nei m. 100 piani con il tempo di 10”64. Nei m. 100 femminili, la migliore prestazione è di Salvagno Maria Aurora (CUS Sassari) con 12”04. C’è attesa anche per la gara dei m. 800 piani donne, dove il miglior tempo delle iscritte è di Checherita Eleonora Dum (Atletica 2005) con un accredito di 2’13”85, per l’assegnazione del 7° Trofeo Michela Rossi Thales Alenia Space. Tra le società paralimpiche sono iscritte: la ASD Parco De Riseis Pescara, la ASD Anthropos Civitanova Marche e la ASD Atletica L’Aquila.

Ingresso libero, la cittadinanza è invitata a partecipare. Per info www.atleticalaquila.com.