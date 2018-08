UNIVAQ, 3 giorni per scoprire l’Ateneo

Sono in corso presso l’Università degli Studi dell’Aquila i preparativi per accogliere i numerosi studenti delle scuole secondarie che hanno aderito all’iniziativa “Il mio futuro da Ingegnere@Univaq.Tre giorni per saperne di più”, programmata presso i poli di Monteluco di Roio e di Coppito dal 5 al 7 settembre prossimi.

Completamente supportati dall’ateneo per le spese di vitto e alloggio, gli studenti partecipanti potranno vivere tre giorni “da universitari” presso le sedi dei corsi di ingegneria a contatto con docenti, dottorandi e giovani ricercatori: avranno modo di seguire presentazioni dettagliate dei vari Corsi di Laurea e lezioni ad-hoc su temi emergenti dell’ingegneria, potranno visitare i

laboratori didattici e laboratori di ricerca, alcuni dei quali collegati ai cantieri della ricostruzione.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare i tanti progetti innovativi di ricerca e di trasferimento tecnologico che vedono coinvolte le aree ingegneristiche dell’ateneo aquilano e che spesso rappresentano un laboratorio di formazione unico per gli studenti dell’ateneo aquilano e molto apprezzato da aziende e istituzioni scientifiche.

Potendo contare sul concomitante inizio dei pre-corsi, che partiranno il 4 settembre presso il polo di Coppito, e dei test

di ingresso del CISIA per gli immatricolandi, che si svolgeranno a partire dal 3 settembre presso entrambi i poli di

Monteluco di Roio e di Coppito, gli studenti partecipanti alla “3 giorni” avranno anche modo di acquisire informazioni

di carattere amministrativo e organizzativo, come modalità e scadenze per l’iscrizione, test di ingresso, borse di studio e

agevolazioni, nonché informazioni su opportunità di attività culturali e ricreative che contribuiscono a definire il

contesto di vita di un giovane universitario.

È noto che i Corsi di Laurea in Ingegneria rappresentano una delle eccellenze del sistema universitario nazionale e assicurano percentuali elevatissime di occupazione sin dai primissimi mesi successivi al conseguimento del titolo.

Questa considerazione è sicuramente alla base del notevole incremento di immatricolazioni ai corsi di ingegneria

riscontrato a livello nazionale nell’anno accademico 2017-2018 e recentemente enfatizzato dai principali organi di

stampa.

Il trend di crescita trova riscontro anche nel nostro ateneo nella prospettiva del nuovo anno accademico, alla luce del rilevante incremento degli iscritti alle sessioni di test di ingresso TOLC-I del CISIA previste per i giorni 3, 5 e 12 settembre presso le nostre sedi di ingegneria. Infatti con iscrizioni ancora aperte per le sessioni del 12 settembre, i partecipanti ai test regolarmente prenotati sono quasi 500, con un incremento di oltre il 40% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.