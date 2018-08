Sulmona, il sindaco Casini ritira le dimissioni

Il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, protocolla la lettera a segretario e consiglieri con cui ritira le dimissioni.

Evitare di lasciare la città a un ennesimo e lungo commissariamento, con questa motivazione – che verrà ulteriormente integrata in sede di consiglio comunale, il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, ha ritirato le dimissioni del 10 agosto scorso, con una lettera indirizzata al segretario comunale e ai consiglieri e protocollata nel tardo pomeriggio di ieri.

Dimissioni, il pressing dell’Ance.

Nella stessa serata di ieri, mentre il sindaco protocollava la lettera con cui ritira le dimissioni, anche l’Ance L’Aquila esprimeva preoccupazioni per lo «stallo istituzionale e amministrativo che si verrebbe a creare a seguito delle dimissioni del Sindaco Anna Maria Casini». Il presidente Adolfo Cicchetti e il suo vice Marco Tirimacco avevano evidenziato la necessità di «una continuità amministrativa e funzionale per i territori ed in particolar modo per uno dei comuni più importanti della provincia dell’Aquila già martoriato da una crisi economica decennale».

Insomma “pericolo rientrato”, ma resta da verificare se e come gli spazi di manovra per il programma amministrativo del sindaco Casini siano recuperati da una ritrovata intesa con tutta la maggioranza.