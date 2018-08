Stipendi ECare, solo ritardi annunciati

Due giorni fa i lavoratori Ecare avevano denunciato ritardi nel pagamento degli stipendi in quanto “L’azienda E-Care con una mail alquanto stringata aveva comunicato ai propri dipendenti che gli stipendi saranno posticipati nuovamente, essendo stati già ritardati una volta rispetto alla data prevista, per una riorganizzazione aziendale in atto, di cui non si conoscono dettagli”.

È la volta dell’Azienda che tiene a precisare con una nota che “i pagamenti degli stipendi sono sempre avvenuti nei tempi prestabiliti, in taluni casi anche anticipatamente rispetto ai termini comunicati e che, con riferimento ai fatti riportati, Ecare ha informato i dipendenti che, per ragioni di riorganizzazione gli stipendi del solo mese corrente sarebbero stati posticipati di qualche giorno”.

Inoltre “vorremmo aggiungere – prosegue l’Azienda – che nonostante la forte crisi del settore dei call center e la parziale perdita di una delle principali commesse gestite sul sito, la nuova proprietà si è attivata sin da subito per la salvaguardia di tutto il perimetro occupazionale, sostenendo personalmente i costi di struttura e del personale dipendente, anche in attesa di attivazione di ammortizzatori sociali a supporto”.