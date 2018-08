Il grande jazz italiano suona per L’Aquila

Torna il jazz italiano per le terre colpite dal sisma: domenica 2 settembre l’evento a L’Aquila. Domani la partita di beneficenza.

Dopo le tappe di Camerino (Mc) e Scheggino (Pg), il Grande Jazz nelle terre colpite dal sisma arriva ad Amatrice (oggi) e a L’Aquila. Prima della grande giornata di jazz prevista per il 2 settembre, domani alle 12 partita di beneficenza allo Stadio Gran Sasso d’Italia, con la “Nazionale Italiana Jazzisti” che sfiderà la squadra “AmiciAmatriceAquila” composta da istituzioni aquilane e amatriciane, personaggi della cultura e dello spettacolo uniti in campo per la solidarietà. Nella stessa giornata un prezioso “assaggio”, con dj set in piazza Chiarino e a piazzetta del Sole Jazz Band resident con Piero Odorici, Roberto Rossi, Nico Menci e a seguire Jam session con i musicisti della Nazionale italiana jazzisti.

Il Grande Jazz per le terre del sisma, il programma della giornata a L’Aquila. Simona Molinari a Palazzo dell’Emiciclo.

Basilica di San Bernardino

10:00 | 100Cellos Feat. Giovanni Sollima

Casa dello Studente

12:00 | Joe Barbieri “Origami”

Chiesa di San Giuseppe Artigiano

14:00 | Vittorio Solimene piano solo

14:50 | Livio Minafra piano solo

15:40 | Andrea Pozza piano solo

16:30 | Francesco Scaramuzzino piano solo

Piazza Duomo

15:00 | Big Band del Conservatorio di Musica “A. Casella” dell’Aquila diretta da Massimiliano Caporale

16:00 | “Campania Feelix Jazz Orchestra” diretta da Pietro Condorelli

17:00 | Dino Plasmati & LJP Big Band “GROWING UP”

18:00 | BONPORTI JAZZ BAND – big band del Conservatorio di Trento

AGORA TA’ con Barbara Casini voce; Paolo Silvestri direzione e arrangiamenti

19:00 | Duccio Bertini e Rainbow Jazz Orchestra – “A View on Stardards”

Speciale guest: Stefano Cocco Cantini

Palazzo Di Paola

(Corso Vittorio Emanuele 95)

15:00 | Giampaolo Ascolese – Mauro Zazzarini “BIG-BAG”

16:00 | Emanuele Primavera EP4tet

17:00 | Salvatore Maltana Melodrum Ensemble

18:00 | Lorena Fontana Quartetto

19:00 | Alessandro Giachero Trio

Scalinata di San Bernardino

15:30 | Daniele di Gregorio e Lorenzo Tucci Duo

16:30 | Annalisa Marianella

17:30 | “Secondo” (su Casadei)

18:30 | Pippo Matino “Essential Team”

19:30 | Marco Zurzolo

Auditorium del parco

Esterno – “Spazio infanzia”

dalle 12:00 alle 14.45

Laboratorio “Nati nelle note” – Sviluppo della musicalità per neonati e bambini 0-5 anni

Un solo accompagnatore per ogni partecipante – Max 15 partecipanti per gruppo

PRENOTAZIONE al 328.4781160

Gruppo Gattonanti (0-15 mesi) h 12.00 (45 minuti)

Gruppo misto (3-5 anni) h 13.00 (45’)

Gruppo Camminanti (16-36 mesi) h 14.00 (45’)

15:30 | Alessandro Sanna, Melania Longo e Sonia Peana – “Una casa, la mia casa”

17:00 | Orchestra Stabile IC Villasanta diretta da Felice Clemente

Auditorium del parco

Spazio interno

15:00 | Alessandro Scala

16:00 | Joe Pisto 5et

17:00 | Gianni Cazzola

18:00 | Enzo Favata

19:00 | Carla Marcotulli

Piazza Chiarino

15:30 | Giacomo Tantillo 4et – “Water Trumpet”

16:30 | Alessandro Paternesi P.O.V. Quintet

17:30 | Andrea Polinelli “Vision for Sylvian”

18:30 | Tiziano Bianchi Quartet “Now and Then”

19:30 | Cinzia Tedesco

Piazzetta del Sole

JAZZ CLUB a cura dell’associazione IJC

23:00 | Band residente + Jam session

Palazzo Bonanni

15:30 | Sebastiano Dessanay Rebis Trio

16:30 | “Eslem” duo

17:30 | Paolo De Falco “Like Water In The Bucket”

18:30 | Sandro Fazio: “Dear Lord – A Modern Tribute To John Coltrane”

19:30 | Gabriele Boggio Ferraris Quartetto

Palazzo Carli

15:00 | Ajugada Quartet “Hand Luggage”

16:00 | Cettina Donato duo

17:00 | Federica Colangelo quartetto “Chiaroscuro”

18:00 | Luca Dell’Anna

19:00 | Mauro Verrone 5th

Palazzo Cappa-Cappelli

15:00 | Franz Zanardo Almamanouche

16:00 | Accordi Disaccordi

17:00 | Emmet Ray Manouche Orkestra

18:00 | WE3

19:00 | Nicola Cordisco

Largo Tunisia

15:00 | Massimo Pirone “Fat Bones”

16:00 | Rosa Amalia Brunello “Electric Fermentos”

17:00 | Giovanni Gaias Trio

18:00 | Dario Germani & Lorenzo Corsetti: “To Sky”

19:00 | Pierluigi Balducci

Palazzo Ciolina

15:15 | Stefano Cocco Cantini

16:00| Paolo De Falco

16:45 | Nicola Cordisco e Daniele Cordisco

17:30 | Alessandro Tedesco e Davide Costigliola

18:15 | Daniele Di Gregorio Gabriele Boggio Ferraris

19:00|Gianni Coscia

Emiciclo, Main Stage

20:00 | GV3 Giuseppe Vitale

20:30 | Consegna Premi alla Carriera organizzato da MIdJ a Gianni Cazzola e Gianni Coscia. Seguirà breve esibizione

21:00 | Musica Nuda

21:30 | Ambrogio Sparagna e i Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana

22:00 | Simona Molinari

22:30 | Cesare Dell’Anna e “Opa Cupa”

Street Parade: Cesare Dell’Anna (street band) OPA N RRUGE KONCERT, Mo’ Better Band, Crazy Dixie Band