Cotugno, finalmente assegnate le aule

Cotugno, la Provincia ha firmato il decreto di assegnazione aule al Cotugno.

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, a margine dell’ultima seduta di Consiglio provinciale, ha provveduto a firmare il decreto di assegnazione aule ai Licei annessi al Convitto “D. Cotugno”, per l’anno scolastico 2018/2019, per totali 51 aule studenti, che saranno cosi dislocate: 16 aule al Musp Via del Castelvecchio (ex Dottrina Cristiana), 12 aule al Musp Via Ficara (ex Micarelli), 8 aule alla Sede I.I.S. “O.Colecchi”, 10 aule al Musp Liceo Musicale e 5 aule alla Scuola “G. Carducci”.

Il decreto, giunto dopo l’assegnazione alla Provincia del Musp ex Micarelli da parte del Comune, prevede inoltre che nei Musp, oltre alle aule studenti, vengano assegnati spazi anche per uffici e segreterie e che vengano messe a disposizione per le esigenze degli studenti, anche l’aula magna e la palestra dell’I.I.S. “D’Aosta”, la palestra dell’I.I.S. “Colecchi”, oltre la palestra del Musp di Via Ficara. La Provincia si farà anche carico del contributo per le corse speciali bus che si renderanno necessarie.

A questo punto la palla passa alla dirigenza del Convitto “D. Cotugno” per l’assegnazione delle classi afferenti ai vari corsi nelle aule assegnate e finalmente gli studenti potranno sapere in quale sede andranno.