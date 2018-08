Passeggiata con il gregge lungo il tratturo per conoscere e vivere una parte importante del nostro passato.

L’appuntamento è alle ore 10.00 al Colle di Santa Maria di Pescocostanzo, da dove partirà la transumanza.

Ad attendere la compagnia ci saranno il pastore e il gregge, con i quali, accompagnati da esperte guide, si muoverà verso il tratturello che attraversa il Quarto Grande, meraviglioso pianoro situato a nord-est dell’abitato di Pescocostanzo.

Il percorso, sarà allietato da musica, canti e racconti.

Una giornata festosa a differenza di chi partiva un tempo, lasciando gli affetti e la propria terra.

Così come allora, è prevista una sosta alla Fonte del Campo per una colazione del pastore a base di prodotti del mondo agropastorale.

Per le ore 13.00 l’arrivo all’Eremo di S. Michele che accoglierà la comitiva con i suoi dolci prati e il gregge verrà sistemato nello “mandruà” (stazzo) dal pastore. Qui sarà possibile consumare il pranzo a base di tipicità del posto e assistere e partecipare a tutte le iniziative nelle diverse aree tematiche tra canti, musiche e balli popolari.

PROGRAMMA:

ORE 11.00

Raggruppamento dei partecipanti e partenza del “fiume” non proprio silente, il tranquillo

andare, scandito dai tempi del gregge, sarà allietato da racconti, musica e canti. A metà

percorso, si sosterà per una piccola colazione a base di prodotti locali che fornirà l’energia

per continuare.

ORE 13.30

Arrivo all’eremo di San Michele per il meritato pranzo. Nella grande aia, i cerchi tematici

dei laboratori esperienziali ci offriranno la possibilità di osservare, ascoltare, conoscere ma

soprattutto partecipare alle tante attività legate alla cultura contadina. Saranno vissute,

narrate e messe in scena le filiere della lana e del formaggio; i racconti, le musiche,i canti e

le danze coinvolgeranno i partecipanti e il mercato contadino ci darà la possibilità di portare

a casa ottimi prodotti del territorio

Info e prenotazioni:

Ufficio informazioni turistiche

Via delle Carceri 4, (angolo Piazza Municipio) Pescocostanzo (AQ)

Tel. 0864 641440

Cell: 333 4291109

amatrekking@gmail.com

www.amatrekking.it