Servizio civile Arci, 22 posti a L’Aquila

Pubblicato il bando nazionale di Servizio civile, 22 posti per i 4 progetti di Arci Servizio civile L’Aquila.

È stato pubblicato il 20 agosto 2018, il bando nazionale di Servizio civile. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione dei volontari per tutti i progetti è il 28 settembre 2018 ore 18:00, per le domande consegnate a mano.

Nella provincia dell’Aquila Arci Servizio Civile è presente con 4 progetti per un totale di 22 posti di cui 6 destinati a titolati di protezione internazionale o umanitaria.

Servizio civile Arci, i progetti.

Agire per Integrare (L’Aquila, 6 posti di cui 2 per titolari di protezione internazionale); il progetto ha per obiettivo il sostegno all’integrazione sociale e lavorativa dei migranti attraverso la creazione di spazi e momenti di socializzazione, di sensibilizzazione e di incontro tra culture diverse.

Inclusione e socialità (L’Aquila, 4 posti); a causa del terremoto del 6 aprile 2009, le difficoltà che delle persone con disagio mentale sono aumentate notevolmente. Il progetto intende avviare processi per favorire l’inclusione sociale degli utenti del centro diurno psichiatrico, persone emarginate e stigmatizzate, che devono tornare a riappropriarsi del proprio ruolo all’interno della società.

Tutti in Riserva 2018 (Pettorano, 6 posti di cui 2 per titolari di protezione internazionale); il progetto ha come finalità quella di potenziare il controllo ed il monitoraggio dell’area protetta Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio sia dal punto di vista naturalistico e di migliorare fruizione dei visitatori. Inoltre, si vuole instaurare un rapporto interattivo con i residenti per accrescere l’attaccamento al territorio della Riserva Naturale e del Borgo stesso.

Una Riserva di biodiversità (Morino, 6 posti di cui 2 per titolari di protezione internazionale); il progetto ha come obiettivo quello di conoscere, salvaguardare e promuovere le risorse ambientali e garantire una corretta fruizione della Riserva Naturale Regionale Zompo lo Schioppo. Si faranno interventi di manutenzione delle strutture e attività e servizi turistici di qualità compatibili con la delicatezza del sito e si garantirà l’accessibilità anche ai diversamente abili.

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente alla sede ASC dell’Aquila, deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 28 SETTEMBRE 2018. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo arciserviziocivile at postecert.it (l’interessato deve essere titolare dell’indirizzo di PEC da cui si invia la domanda) ;

2) a mezzo “raccomandata A/R” indirizzandole a ARCI SERVIZIO CIVILE L’AQUILA, Via Saragat, 10 c/o Casa dell’Associazionismo, L’Aquila;

3) consegnate a mano presso la sede di ARCI SERVIZIO CIVILE L’AQUILA nei seguenti orari: LUNEDI’ MERCOLEDI VENERDI DALLE 15:00 ALLE 18:00 E MARTEDI E GIOVEDI’ DALLE 9:30 ALLE 12:30.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale.

Per informazioni:

ARCI SERVIZIO CIVILE L’AQUILA Via Saragat, 10 c/o Casa dell’Associazionismo, L’Aquila

LUNEDI’ MERCOLEDI VENERDI DALLE 15:00 ALLE 18:00 E MARTEDI E GIOVEDI’ DALLE 9:30 ALLE 12:30

Tel 3477450626 – laquila@ascmail.it – www.arciserviziocivile.it