Ricostruzione, operaio ferito alla testa

Colpito alla testa da un carrello, operaio ricoverato in ospedale. La Asl invia gli ispettori.

Incidente sul lavoro nei cantieri della ricostruzione. Come scrive Il Centro, un operaio di 39 anni ieri è stato ricoverato in ospedale, dopo essere stato colpito alla testa da un carrello. Immediato è scattato l’allarme che ha portato sul posto i soccorritori del 118. L’uomo è stato operato nel reparto di Neurochirurgia per bloccare un’emorraggia. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto sono intervenuti gli addetti dell’Ispettorato del Lavoro e della Asl per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.