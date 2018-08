CRONACA

A Livorno come a L’Aquila gli sciacalli del dolore

A Livorno come a L'Aquila per il terremoto, al telefono c'era chi si diceva pronto a brindare per l'alluvione del settembre 2017. Arrestati l'ex coordinatore della Protezione Civile del Comune di Livorno, Riccardo Stefanini, e un imprenditore locale, Emanuele Fiaschi.