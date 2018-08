Special Olympics Carmarthen dal Galles in visita a L’Aquila

Dal 28 al 30 agosto in occasione della Perdonanza Celestiniana sarà presente a L’Aquila il Team Gallese Special Olympics Carmarthen.

Il tutto è nato più di un anno fa ai Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics di Terni dove Special Olympics Team L’Aquila ha conosciuto il Team Gallese.

Innamorati dell’Italia, del cibo, della natura, della storia, dell’arte, ma soprattutto dell’accoglienza hanno deciso di ritornare in vacanza in Umbria e in Abruzzo.

Prima di arrivare a L’Aquila il gruppo gallese, composto da 10 atleti con disabilità intellettiva e 11 accompagnatori, ha trascorso alcuni giorni in Umbria e martedì 28 agosto ha iniziato il tour aquilano che li porterà a conoscere le bellezze del territorio.

Da L’Aquila a Campo Imperatore fino alle Grotte di Stiffe, ma anche a cimentarsi nel parco avventura del Gran Sasso o padroneggiare una bandiera con il gruppo Sbandieratori città di L’Aquila o fare una camminata di nordic walking con l’Associazione AINWA.

Il Team Special Olympics Carmarthen ha circa 20 anni di vita grazie a Eirka, che ritornando dal Sud Africa, ha fatto conoscere nel Galles del nord questo nuovo percorso sportivo ideale per le persone con disabilità intellettiva.

Nel 2010 hanno iniziato a praticare l’atletica leggera ed oggi nel Carmarthenshire ha ben 18 atleti che oltre a praticare l’atletica leggera si cimentano nel tennis, bocce e nuoto. Ci sono anche due ragazze che praticano gli sport invernali.

Questi i nomi dei 9 atleti: Michael Beynon, Ffion Edwards, Llinos Jones, David Williams, Steffan Worth, John Hayes, Tammy Cleverly, Hannah Charnley, Joshua Longbotham che il 28 agosto hanno sfilato insieme agli atleti del Team L’Aquila al Corteo della Bolla di Celestino V ricevendo calori applausi durante tutta la sfilata.

Avranno modo di conoscere la città di L’Aquila in un periodo di festa e di viverla non da turisti anonimi ma da “special guest” grazie all’interessamento di molti amici: il Comune di L’Aquila, il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, il Centro Turistico del Gran Sasso, AMA spa, TUA Abruzzo, il Gruppo Speleologico L’Aquila, il Progetto Stiffe Aquilandia, gli Sbandieratori città di L’Aquila, AINWA L’Aquila, Gran Sasso Adventure Park.

Per festeggiare questa bella amicizia con gli Atleti Special Olympics Team L’Aquila in particolare la sera del 30 agosto presso l’impianto sportivo di Verdeaqua si svolgerà una conviviale che sarà animata dal Mago Illusionista Lorenzo Scataglini e dal musicista di organetto Simone Giansante in segno di ospitalità e fratellanza