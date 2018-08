De Gregori, la probabile scaletta del concerto aquilano

Grande attesa in città per il concerto di Francesco De Gregori: il cantautore romano chiuderà, stasera, la 724′ Perdonanza Celestiniana.

Il cantautore è in giro per l’Italia con il suo ultimo tour, in cui propone alcuni dei più grandi successi della sua lunga carriera: “la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte”, ha detto recentemente De Gregori.

Per questo, non è possibile dare una scaletta definitiva dello show di stasera: ma ecco una delle ultime per avere un’idea dello splendido show cui assisteranno migliaia di spettatori davanti alla Basilica di Collemaggio

Numeri da scaricare Caterina Il cuoco di Salò Buenos Aires Non è buio ancora Vai in Africa, Celestino! Sempre e per sempre Cose La leva calcistica della classe ‘68 Generale Raggio di sole Gambadilegno a Parigi Bambini venite parvulos Santa Lucia La donna cannone Buonanotte fiorellino Titanic Falso movimento Alice Rimmel

Si tratta del terzo grande evento di questa edizione, che sta riscuotendo un grande successo: dopo le suggestioni di Jesus Christ Superstar, sabato la città ha sognato e cantato sulle note delle più belle canzoni di Riccardo Cocciante, straordinario interprete.

Un concerto, quello di De Gregori, andato sold out in pochissimi minuti: in 40000 si sono connessi contemporaneamente sul sito destinato alla prenotazione dei biglietti per i 1500 posti a sedere – una limitazione, questa, legata a motivi di sicurezza. Molte le polemiche, smorzate però dal Comitato Perdonanza e dall’assessore alla cultura Di Cosimo.

Saranno 6500 i posti in piedi: l’ingresso alla zona spettacolo è consentito non oltre i 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, previsto per le 21:30. I varchi saranno aperti dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

I minori accompagnati devo presentarsi al varco con il genitore che ha effettuato la prenotazione. I partecipanti devono munirsi di documento di riconoscimento e del biglietto della prenotazione effettuata. I minori fino a 6 anni posso entrare sedendosi in braccio al proprio genitore o accompagnatore.