Giornata con tempo stabile e soleggiato ma da giovedì la situazione inizierà a cambiare.

La situazione meteorologica attuale continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature massime in aumento e venti settentrionali in ulteriore attenuazione; non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore, sulla nostra penisola e sulla nostra regione continuerà a splendere il sole con clima estivo soprattutto durante le ore centrali della giornata, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da venerdì e nel corso del fine settimana, a causa del cedimento dell’alta pressione che favorirà l’ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica dapprima sulle regioni settentrionali e, successivamente, sulle regioni centrali: di conseguenza assisteremo ad un probabile deciso aumento dell’instabilità con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche. Instabilità pomeridiana che potrebbe iniziare a manifestarsi dal pomeriggio di giovedì, soprattutto sulle zone montuose, dove nel pomeriggio-sera saranno possibili addensamenti consistenti, occasionalmente associati a rovesci temporaleschi, perlopiù localizzati sui rilievi; anche nella giornata di venerdì saranno possibili annuvolamenti e addensamenti pomeridiani sui rilievi, con possibilità di temporali, specie sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata. Nel fine settimana, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la situazione meteorologica tenderà ulteriormente a peggiorare a causa dell’arrivo di correnti atlantiche che, se confermate, favoriranno una nuova fase instabile con rovesci e temporali diffusi anche sulla nostra regione: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata, con temperature massime in graduale aumento. Nella giornata di giovedì saranno possibili addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi, localmente associati a rovesci.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali residui rinforzi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie sul settore orientale e lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)