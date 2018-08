Il Capoluogo vi porta all’interno del Centro Fisioterapico Agorà di Roberto De Mattia e Valeria Martire. Di seguito tutti i trattamenti e servizi messi a disposizione.

“Siamo un centro fisioterapico situato all’interno del complesso commerciale Agorà, nelle immediate vicinanze dell’ospedale San Salvatore, a L’Aquila. Offriamo massima disponibilità e competenza per cercare di soddisfare sempre i nostri pazienti”.

Su appuntamento sono disponibili trattamenti specialistici in sede o presso il proprio domicilio.

Taping Neuro Muscolare

Il taping è una tecnica che consiste nell’applicazione di un nastro adesivo elastico sulla cute (privo di qualsiasi sostanza medicamentosa). Il corretto utilizzo del taping può avere vari effetti benefici come la normalizzazione del tono muscolare, rimozione della congestione venosa e linfatica, riduzione del dolore. Il taping può offrire un valido e utilissimo supporto durante il percorso riabilitativo.

L’Elettroterapia

L’elettroterapia si definisce come l’utilizzo dell’energia elettrica, nelle sue varie forme a scopo terapeutico. Presso il nostro studio è possibile effettuare correnti ad effetto antalgico quali tens, correnti, diadinamiche e interferenziali, correnti eccitomotorie utili per ridurre un’ipotrofia muscolare da non utilizzo o per trattare muscoli parzialmente innervati o in casi gravi denervati e infine correnti in grado di veicolare all’interno dei tessuti sostanze medicamentose.

La Tecarterapia

La tecar è una terapia strumentale in grado di trasferire energia al substrato biologico in modo endogeno (direttamente dall’interno del nostro corpo). Gli effetti che si riescono ad ottenere sono: rilassamento muscolare, diminuzione dei tempi di rigenerazione tissutale, riduzione degli edemi, immediata risposta antalgica.

La Rieducazione Posturale

Per postura intendiamo la posizione del corpo nello spazio e le relazioni spaziali tra i vari segmenti scheletrici il cui fine è il mantenimento dell’equilibrio, sia in condizioni statiche che dinamiche, a cui concorrono fattori neurofisiologici, biomeccanici e psicoemotivi. Attraverso una riabilitazione di tipo morfologico posturale è possibile sfruttare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche, e agire sulle cause che sostengono le sintomatologie e patologie dell’apparato locomotore.

La Laserterapia

Presso il nostro studio è possibile effettuare sedute di Laser Yag, un laser ad elevata potenza, adatto al trattamento antinfiammatorio, antalgico e biostimolante.

La Massoterapia

La massoterapia è un insieme di manovre dirette ai tessuti molli corporei. Le tecniche tradizionali includono lo sfioramento e l’impastamento. I benefici del massaggio sono molteplici quali: un miglioramento della capacità muscolare di drenare i cataboliti (sostanze di scarto del metabolismo), rilassamento muscolare, miglioramento della circolazione sanguigna, rilassamento del paziente dovuto al contatto delle mani con il corpo, stimolazione della secrezione delle endorfine.

L’Ultrasuonoterapia

L’interazione tra gli ultrasuoni e i tessuti biologici produce effetti termici e non termici (meccanici, chimici e cavitazione) che hanno un risultato antalgico e antinfiammatorio.

Le Mobilitazioni Articolari

Le tecniche di mobilizzazione articolare sono concepite per recuperare una piena funzione articolare mediante movimenti passivi ritmici ben tollerati dal paziente. Rappresentano una fase di fondamentale importanza in ogni protocollo riabilitativo post traumatico e post chirurgico e in quelle patologie dove il paziente ha una riduzione della fisiologica escursione articolare.

Chi Siamo

Fisioterapista Roberto De Mattia

Laureato in “Fisioterapia” con lode presso l’Università degli Studi dell’Aquila

Taping neuromuscolare

Valutazione e trattamento dei Trigger Point secondo il metodo Ticchi

Sport Injuries: clinical case

Le patologie della Cuffia

Tecnica POMPAGE: teoria, pratica e clinica

La Tecarterapia

The shoulder: theory and practice

Terapia manuale per il sistema Miofasciale

Fisioterapista Valeria Martire

Laureata in “Fisioterapia” con lode presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

Master universitario di 1° livello in “Posturologia e terapie manuali”.

Corsi post-laurea in:

Riabilitazione morfologico posturale, METODO MÈZIÈRES

Taping neuromuscolare

Valutazione e trattamento dei Trigger Point secondo il metodo Ticchi

POSTURALE MÈZIÈRES auto-trattamento e trattamento di gruppo

Tel: orari: Dal Lunedì al Sabato, su Appuntamento

