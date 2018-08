Aggredisce la compagna in auto, arrestato

Tagliacozzo: i Carabinieri sorprendono un uomo che stava aggredendo la compagna all’interno di un’auto davanti alla Caserma. Arrestato.

Durante la scorsa notte, uno dei militari di servizio alla caserma della Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo, insieme a un commilitone libero dal servizio, sono intervenuti a seguito di urla con evidenti richieste di aiuto di voce femminile e hanno sorpreso un uomo, ancora all’interno dell’abitacolo di un’auto parcheggiata nei pressi della Caserma, che inveiva contro una donna aggredendola anche fisicamente.

I militari quindi hanno bloccato l’uomo e hanno provveduto ad accompagnare la vittima presso il locale Pronto Soccorso per essere medicata. Al termine delle cure, la giovane donna ha raccontato ai carabinieri la sua tormentata relazione sentimentale in corso da circa un anno, durante la quale aveva già subito altri episodi di violenza, minacce ed ingiurie tanto da crearle un perdurante stato di ansia. Ed era stato proprio il timore di ulteriori aggressioni da parte dell’uomo che l’aveva portata a concordare l’appuntamento con il suo compagno nei pressi della Caserma.

Al termine degli accertamenti, l’uomo, identificato come A.D.C., classe 1985, è stato tratto in arresto in flagranza per lesioni personali ed atti persecutori e tradotto presso la propria abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria.