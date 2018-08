E’ una Basilica di Collemaggio restaurata e ritrovata quella che accoglie, oggi, la Bolla del Perdono nella giornata clou della 724′ edizione della Perdonanza Celestiniana.

Il corteo storico, partito da Palazzo Fibbioni alle 16:05, ha percorso le vie principali del centro fino ad arrivare sul Viale di Collemaggio: nella Basilica, per la prima volta dal 2008, la messa stazionale.

Il Capoluogo vi porta, con la sua lunga diretta, per le strade dell’Aquila, fra Dame e figuranti, gonfaloni e sbandieratori.

Il Corteo, come di consueto, è costituito da due momenti: quello civile e quello storico. L’apertura con il Gonfalone della Municipalità, seguito dai rappresentanti dell’amministrazione comunale. Presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla cultura Gianluca Vacca, in rappresentanza del Governo.

Scroscianti gli applausi al passaggio della delegazione dei Vigili del Fuoco.

Quello storico è composto da circa 800 figuranti, comprese le tre principali figure: la Dama della Bolla (la campionessa olimpica Paola Protopapa), il Giovin Signore (Andrea Piersanti), con il ramo d’ulivo del Getsemani con il quale il Cardinale João Braz de Aviz toccherà per tre volte la Porta Santa della Basilica di Collemaggio per ordinarne l’apertura, e la Dama della Croce (Erika Ciotti) che ha indossato la Croce realizzata dall’artista aquilana Laura Caliendo e che sarà indossata dal Cardinale.

Dagli sbandieratori in erba ai veterani del corteo, tra i gruppi storici; dai falconieri alle associazioni. A decine sfilano per le vie dell’Aquila in questa importante giornata. C’è anche una neonata: Anna Chiara, 28 giorni, sfila tra le braccia di mamma e papà.

Sono da poco passate le 18: la Dama della Bolla arriva sul sagrato di Collemaggio. La Bolla viene letta dal sindaco Biondi.

Ad aprire la Porta Santa, il Cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. L’arcivescovo brasiliano ha alle spalle una storia incredibile, visto che vive da trent’anni con 130 proiettili in corpo dopo essere stato coinvolto in una sparatoria. Alle 18:35 si apre la Porta Santa.

Sarà possibile lucrare l’indulgenza (alle condizioni previste dalla Bolla e dalla Chiesa) fino alla sera del 29 agosto, quando la Porta Santa sarà chiusa dall’arcivescovo dell’Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi.

Dopo l’apertura, si celebrerà la Santa Messa Stazionale, per la prima volta all’interno della Basilica di Collemaggio dopo 10 anni.

Per tutta la notte la Basilica sarà animata da una veglia con la lettura di passi scelti dalla Bibbia e dalla vita di Papa Celestino V eseguita da autorità civili ed ecclesiastiche, esponenti della cultura, dello spettacolo e da tutti i cittadini che lo vorranno. Ogni lettura sarà concordata ed intervallata da performance di musica dal vivo a scelta nel repertorio classico antico, con il supporto dell’Ensemble di Musica Antica “Aquila Altera” e l’Insieme vocale “Le Cantrici di Euterpe”.

Perdonanza 2018, informazioni utili

L’Ama ha allestito un servizio di bus navetta gratuito che andrà a integrare il normale servizio e che sarà attivo con le seguenti modalità. Zona ovest, andata. Dalle 21:05: Deposito – bivio di Pontepeschio, Genzano – bivio di Pagliare di Sassa – Sassa – Progetto Case del Nucleo industriale di Sassa – Cese di Preturo – Progetto Case Coppito 3 – via Fermi – via Antica Arischia – via Madonna di Pettino – via Da Vinci – via Amiternum – via Piccinini – viale Corrado IV – via Beato Cesidio – Contrada Cianfarano – San Francesco – Torrione – viale Gran Sasso – via Strinella – Terminal di Collemaggio. Le corse di ritorno avranno il seguente itinerario, a partire dalle 23.50 e fino all’1 e mezzo: Terminalbus, via Strinella, viale Gran Sasso – Torrione – S. Francesco – contrada Cianfarano – via Piccinini – viale Corrado IV – via Beato Cesidio – via Paolucci – via Amiternum – via Madonna di Pettino – via Antica Arischia – via Fermi – Coppito – Progetto Case Coppito 3 – Preturo – Cese di Preturo – Progetto Case del Nucleo industriale di Sassa – bivio Pagliare di Sassa – bivio di Genzano – Pontepeschio. Zona est, andata: dalle ore 22: Terminal di Collemaggio – tunnel di Collemaggio – via Cencioni – statale17 bis – Tempera – piazza di Paganica – via Onna – Progetto Case Paganica 2 – via Onna – statale17 – Progetto Case di Bazzano – Progetto Case di Sant’Elia 2 – Statale17- circuito di Collemaggio – tunnel di Collemaggio – terminal di Collemaggio. Ritorno, dalle 23:00 fino all’una meno dieci: terminal di Collemaggio – tunnel di Collemaggio – via Cencioni – statale17 bis – Tempera – piazza di Paganica – via Onna – Progetto Case di Paganica 2 – via Onna – statale 17 – Progetto Case di Bazzano – Progetto Case di Sant’Elia 2 – Statale 17 – circuito di Collemaggio – tunnel di Collemaggio – terminal di Collemaggio.

Perdonanza: La viabilità

Il comando di polizia municipale ricorda che martedì 28 e mercoledì 29 agosto, in concomitanza rispettivamente con i Cortei storici della Bolla di andata e di rientro e l’apertura e chiusura della Porta Santa, è previsto il divieto di circolazione in una vasta area che va dal centro storico alla Basilica di Collemaggio, lungo l’asse corso Vittorio Emanuele, corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio.

Il 28 le strade interessate dal Corteo della Bolla saranno chiuse a partire dalle ore 11, mentre il 29, per il Corteo di rientro, che seguirà a ritroso il medesimo percorso, il divieto scatta alle ore 17; sempre il 29 agosto viale Collemaggio e via Caldora resteranno chiuse sino al termine del concerto di Francesco De Gregori, in programma alle 21.30 nel piazzale di Collemaggio.

Il Comando di polizia municipale segnala inoltre che, come effetto collaterale delle chiusure in questione, si procederà in più occasioni all’interdizione temporanea al transito delle auto dell’asse viario costituito da via XX Settembre, viale Crispi e via di Porta Napoli: martedì 28 dalle 11 alle 18; mercoledì 29 dalle 19 alle 21 circa.

(in aggiornamento)