Centro storico pieno di aquilani e turisti per L’Aquila Suona, serata musicale nell’ambito degli eventi della 724ª Perdonanza.

Grande affluenza in centro storico per L’Aquila Suona, l’evento inserito all’interno del progamma dell’edizione 2018 della Perdonanza Celestiniana. Nella suggestiva cornice dei cortili e delle piazze del centro, musica per tutti i gusti.

Dai cori ai monologhi teatrali, dal jazz al pop, dal rock alla canzone d’autore, nella serata di ieri ce n’era davvero per tutti i gusti in centro storico, a L’Aquila, che è tornato a popolarsi con la folla delle grandi occasioni, grazie all’evento L’Aquila Suona. Nei luoghi più caratteristici del centro storico, dall’Auditorium del Parco fino a Palazzo dell’Emiciclo, musica per tutti i gusti e tutte le età a L’Aquila, che mostra ancora la sua vitalità.

Nella gallery, alcuni momenti della lunga serata de L’Aquila Suona.