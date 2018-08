Promontorio di alta pressione garantirà tempo stabile almeno fino a giovedì.

Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore aumento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione proveniente dal Mediterraneo occidentale che, alla base dei dati attuali, raggiungerà le nostre regioni e favorirà tempo stabile con temperature in progressivo aumento almeno fino alla giornata di giovedì. Successivamente gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una nuova progressiva attenuazione dell’alta pressione che favorirà l’ingresso di masse d’aria umida ed instabile di origine atlantica, ad iniziare dalle zone alpine e dalle regioni settentrionali, in estensione verso le restanti zone entro il fine settimana, con possibile peggioramento anche sulla nostra regione. Ma fino a giovedì splenderà il sole su gran parte delle nostre regioni e in Abruzzo, con occasionali annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata; atteso un nuovo graduale aumento delle temperature nel corso dei prossimi giorni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nel corso della giornata di mercoledì, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature massime in ulteriore aumento.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)