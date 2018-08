Tempo in miglioramento, torna l’alta pressione con temperature in graduale aumento.

La perturbazione che nella giornata di ieri a favorito rovesci, temporali e temperature in diminuzione anche sulla nostra regione, ha raggiunto le estreme regioni meridionali e, nelle prossime ore, si spingerà verso l’Albania e verso la Grecia, favorendo un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, anche a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni almeno fino alla giornata di mercoledì, con temperature massime in progressivo aumento. Nelle prossime ore saranno, tuttavia, ancora presenti annuvolamenti sul settore centro-orientale della nostra regione, in graduale attenuazione nel corso della giornata, mentre le temperature subiranno una ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi ma, a partire da martedì, è previsto un nuovo progressivo aumento, anche se, almeno per il momento, non tornerà il caldo afoso presente in queste ultime settimane soprattutto lungo la fascia costiera e collinare. A partire da giovedì sembra probabile un nuovo graduale aumento dell’instabilità pomeridiana, a causa del possibile arrivo di correnti umide di origine atlantica che potranno favorire lo sviluppo di addensamenti e temporali sulle zone montuose e sul settore orientale della nostra regione: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti, specie al mattino, in particolar modo sulle zone montuose e sul settore orientale, con possibili occasionali residue precipitazioni, in miglioramento nel corso della mattinata, ad iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio; ventoso (venti settentrionali) lungo la fascia costiera e collinare, specie al mattino e nel primo pomeriggio. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di martedì, quando avremo condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature massime in graduale aumento.

Temperature: In ulteriore diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.

Venti: Moderati dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera e collinare, specie durante le ore centrali della giornata.

Mare: Mosso o molto mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)