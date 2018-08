A L’Aquila Maratona di Solidarietà per le Suore Celestine e l’Africa.

In occasione della 724.ma Perdonanza Celestiniana, lunedì 27 agosto 2018, dalle 10:00 alle 19:00, in Piazza San Basilio, di fronte all’omonimo monastero, con un allestimento volutamente sobrio e “precario” degli spazi da adibire all’iniziativa, avrà luogo la “Maratona per la solidarietà” a favore della Missione e dell’Ambulatorio Pediatrico delle Monache Celestine, presso la città di Bangui, capitale del Centrafrica, scelta da Papa Francesco per aprire il Giubileo della Misericordia, in un virtuale collegamento tra la Porta Santa di Bangui e quella di Collemaggio, nella condivisione delle sofferenze dei cittadini della nostra città e i cittadini del Centrafrica che vivono diverse tipologie di povertà.

L’evento sarà caratterizzato da una maratona di interventi di circa 15 minuti fatti da giornalisti, da uomini di cultura e da testimoni della sofferenza del Centrafrica segnato dalla povertà, dalla fame, dalla guerra e anche da molte malattie tra cui l’Aids.

Durante l’evento saranno raccolte donazioni per sostenere l’ambulatorio pediatrico di Bangui, dove le nostre suore aquilane, aiutate da medici volontari provenienti da alcune parti d’Italia, assistono le prime vittime della guerra: i bambini nella missione intitolata a Celestino V.

Sarà questo momento, l’occasione anche per lanciare alcune iniziative di solidarietà tra cui la campagna farmaci e quella del pane.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione di diritto britannico per la gioventù nel bisogno NEEDED YOUTH FOUNDATION, dal LIONS CLUB L’AQUILA HOST e dagli AMICI DI SAN BASILIO.