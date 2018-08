Natasha, dall’Aquila alla Banca mondiale

Tanti auguri a Natasha Rovo, che ieri ha festeggiato i suoi 30 anni e salutato la famiglia: domenica partirà per Washington. La giovane è stata assunta dalla Banca Mondiale.

Grande festa ieri per Natasha Rovo, 30 anni appena compiuti, occasione per la famiglia per salutarla prima del suo trasferimento negli Stati Uniti. La numerosa famiglia Rovo, famosa in città per le carni nostrane vendute in Via Pastorelli e nel laboratorio artigianale a Stiffe, si è riunita in una grande festa nella sede dell’azienda a Stiffe, tra il profumo della brace e degli arrosticini.

Natasha, Laurea alla Luiss e passione per le banche

Dopo la laurea in Economia e Commercio alla LUISS, infatti, Natasha Rovo ha partecipato alle selezioni internazionali per la Banca Mondiale, a Washington. Alle selezioni hanno fatto domanda 9mila persone, di cui solo 250 sono stati ammessi agli orali tra Parigi e Washington. Solo in 50 sono stati assunti.

Natasha Rovo da L’Aquila a Washington

Natasha lavorerà alla Banca Mondiale con un contratto a tempo determinato di 5 anni e partirà accompagnata da suo padre Sandro domenica prossima.

Congratulazioni a Natasha e alla sua famiglia da parte del direttore Roberta Galeotti e di tutta la redazione del Capoluogo.it.