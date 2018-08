Musp Micarelli, 12 aule per il Cotugno

È arrivata la tanto attesa delibera comunale per l’assegnazione dei locali del Musp “B. Micarelli” alla Provincia, per le classi del Cotugno.

La Giunta comunale ha approvato la delibera con cui si concedono i locali del Musp in via Ficara, precedentemente assegnato alla scuola d’infanzia e primaria “B. Micarelli”, all’amministrazione provinciale dell’Aquila. La struttura verrà concessa in comodato d’uso gratuito per tre anni, così come per quella situata in via Madonna di Pettino, già affidata nelle scorse settimane all’ente provinciale. Nel documento, inoltre, è previsto che qualora l’amministrazione comunale dovesse contrarre fitti per la localizzazione delle scuole di competenza si potrà richiedere un contributo alla Provincia a titolo di compensazione oppure la restituzione di uno o entrambi i Musp concessi in comodato gratuito. L’atto formale arriva agli sgoccioli delle vacanze estive e permetterà finalmente al Cotugno di avviare la programmazione della disposizione delle classi.

«Avevamo assicurato sostegno e disponibilità – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega al Patrimonio, Guido Liris – per trovare una soluzione che garantisse la serenità di studenti, docenti e famiglie. Con questo provvedimento si conferma l’importante collaborazione avviata con la Provincia, con cui c’è stata una interlocuzione costante in questi giorni».