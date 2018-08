Lancia coltello contro poliziotti, arrestato

Intervento di una Volante della Polizia per sedare una lite tra vicini, ma un un uomo estre un coltello e lo lancia in direzione degli agenti, arrestato 50enne aquilano.

Una difficile convivenza tra vicini di casa a Pagliare di Sassa, alla base dell’intervento di domenica notte della Squadra Volante della Polizia, diretta dal dottor Giuseppe Maria Della Ragione, a seguito della chiamata alla sala operativa da parte di una donna, che denunciava comportamenti aggressivi da parte del vicino.

Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori si sono resi conto che le tensioni tra i due si erano momentaneamente calmate, quando l’uomo, P. A., cinquantenne con precedenti, è prima rientrato in casa e poi riuscito, ricominciando a inveire contro la donna e anche contro gli agenti, minacciandoli di morte. Improvvisamente, l’uomo ha estratto un coltello a serramanico a doppia lama dalla tasca e lo ha lanciato in direzione degli agenti, che fortunatamente sono riusciti a schivarlo. Inevitabile, a quel punto, l’arresto. L’uomo è stato condotto negli uffici della Questura, per le formalità di rito. L’uomo è stato arrestato per violenza e minacce a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo d’arma e minacce nei confronti della vicina.

Lancia coltello contro i poliziotti, convalidato l’arresto.

Questa mattima l’udienza di convalida dell’arresto. I giudici del Tribunale dell’Aquila hanno convalidato l’arresto effettuato dalla Squadra Volante, disponendo per l’uomo (come misura cautelare) il divieto di avvicinamento a meno di cento metri dalla donna.